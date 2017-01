Marina Militare: pubblicato il bando di concorso Ufficiali

11/01/2017

Conto alla rovescia per l’accesso alla 1ª classe dell’Accademia Navale di Livorno

Con la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale (nr.2 del 10.01.2017 – 4ª Serie Speciale), è iniziata la «campagna» arruolamenti dei futuri ufficiali della Marina Militare, che avrà termine il 9 febbraio prossimo.

Per l’anno 2017 sono 115 i posti a concorso per l’accesso alla 1ª classe dei corsi normali dell’Accademia Navale di Livorno, l’Università del Mare che, con sette corsi di laurea specialistica e svariati indirizzi professionali, offre un’opportunità formativa unica per ragazzi e ragazze che vogliono investire da subito sul proprio futuro per diventare professionisti del mare.

In quello che è considerato da diversi esperti il «secolo blu» il futuro è il mare.

L’ambiente marittimo è quindi la chiave di volta del domani dell'Italia, dell'Europa e di tutto il pianeta.



Nel mare occorre investire per essere competitivi negli scenari economici, commerciali e militari degli anni a venire.

Il mare rappresenta la vita, è protagonista della nostra storia e in questa ha scritto e continua a segnare il futuro con grande vigore ed intensità.

L’Accademia Navale, cosi come tutta la Marina, è «palestra di vita» con codici comportamentali basati su valori imprescindibili, sullo spirito di squadra, sul rispetto dell’ambiente e sull’assistenza al prossimo e alla collettività.

Pilota di aeromobili, incursore, palombaro, fuciliere di Marina, sommergibilista, idrografo, ingegnere, tecnico specialista, medico, qualunque sia la specialità scelta, la formazione degli Ufficiali di Marina è incentrata sul patrimonio storico, culturale, morale e professionale che caratterizza il mestiere del marinaio e contraddistinta dall’innovazione continua degli strumenti e dei contenuti didattici, sviluppati in simbiosi con il mondo universitario, per consentire ai giovani di maturare la piena consapevolezza di costruire il futuro della Marina e del Paese.

© Riproduzione riservata