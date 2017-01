Per la 35ª Gran Fondo Millegrobbe si decide lunedì 16 gennaio

11/01/2017

Confermati per ora gli Italiani Cittadini e Master sui 2.500 metri del 21 gennaio

Il comitato organizzatore della Gran Fondo Millegrobbe ha sciolto le riserve in merito alla disputa dei campionati italiani cittadini e master.

I vertici dell'organizzazione, rappresentati dal Team Futura, dal Comune di Lavarone e dall'Apt Alpe Cimbra, si sono riuniti questa mattina e hanno confermato la possibilità e la volontà di ospitare come da programma la rassegna tricolore di sabato 21 gennaio.

La gara, una cronometro in tecnica classica valevole per l'assegnazione dei titoli nazionali Cittadini e Master, verrà regolarmente disputata su un percorso di 2.500 metri, che già ad oggi si presenta in buone condizioni.

Gli atleti delle categorie junior, senior e master copriranno quattro tornate del tracciato, per totali 10 chilometri, mentre due saranno i giri da completare per gli atleti della categoria aspiranti (5 chilometri).

Non sono ancora state sciolte le riserve, invece, in merito alla 35ª edizione della Gran Fondo Millegrobbe – sempre in tecnica classica – di domenica 22 gennaio, inserita nel circuito Gran Fondo Master Tour.



«La situazione meteorologica finora non ci ha dato una mano – spiega il responsabile tecnico della manifestazione Silvano Berlanda, – ma saremo comunque in grado di garantire il regolare svolgimento della gara a cronometro valevole per l'assegnazione dei titoli tricolori Cittadini e Master.

Una prova che assumerebbe valore anche come prima delle due tappe della Millegrobbe.

La decisione definitiva sulla disputa della Gran Fondo, invece, verrà presa all'inizio della prossima settimana, nella speranza che arrivi la tanto agognata neve.

Come comitato organizzatore, abbiamo fatto e stiamo facendo tutto il possibile, ma è chiaro che senza neve non bastano l'impegno e la buona volontà».

Quel che è certo, ad oggi, è che l'Alpe Cimbra e il centro del fondo di malga Millegrobbe assegneranno per il secondo anno consecutivo i titoli nazionali Cittadini e Master. In attesa di buone nuove dal cielo.

