Bonporti, nuova convenzione con le «SMIM»

11/01/2017

Sono le Scuole Medie a Indirizzo Musicale, per le quali si faranno percorsi di pratica

Grazie ad una recente delibera provinciale la scuola trentina si arricchisce di nuove SMIM, ossia le Scuole Medie a Indirizzo Musicale.

Dal prossimo anno gli studenti trentini avranno una maggiore possibilità di ampliare e integrare, a titolo gratuito, le proprie competenze musicali attraverso un percorso individualizzato di pratica strumentale realizzato all'interno della scuola pubblica.

Saranno in totale cinque, infatti, le sezioni SMIM attivate dall'anno scolastico 2017-2018: tre nell'Istituto Comprensivo Trento 5 in centro città, due presso l'IC Trento 7 a Gardolo ed una a Riva del Garda.

Questa novità riguarda, tra le altre, le due scuole secondarie di primo grado storicamente convenzionate con il Conservatorio trentino: le medie «Bonporti» di Trento e di Riva.

Si apre dunque una nuova fase dell'offerta provinciale con una nuova convenzione tra queste scuole ed il conservatorio, un rapporto che si trasforma da servizio diretto, con l'utilizzo fino ad oggi dei docenti dello stesso conservatorio, a servizi di tirocinio attraverso una forte collaborazione con il dipartimento di didattica.



Per le medie «Bonporti» i corsi in convenzione con il conservatorio già avviati proseguiranno fino a naturale conclusione, mentre dal prossimo anno verranno attivati, su indicazione dell’Assessorato provinciale all’Istruzione, al fine di garantire la continuità dell’offerta formativa musicale, nuovi corsi.

Presso l'IC Trento 5 saranno complessivamente tre i corsi ad indirizzo musicale (secondo l’impianto nazionale denominato SMIM) con la disponibilità di complessivi 72 posti e la proposta dell’insegnamento di otto strumenti musicali (chitarra, clarinetto, flauto traverso, percussioni, pianoforte, tromba, violino, violoncello).

Presso la scuola media di Riva sarà avviato un corso, per un totale di 24 posti, con quattro strumenti musicali (pianoforte, flauto, chitarra, sassofono).

La nuova organizzazione relativa all'IC Trento 5 verrà illustrata nel corso di uno specifico incontro che si terrà giovedì 12 gennaio 2017 ad ore 20.00 presso l’aula magna della scuola primaria «F. Crispi» (via San Giovanni Bosco, 8 a Trento).

Nel corso dell’incontro verranno fornite tutte le informazioni relative agli strumenti attivati, allo svolgimento dell’esame di ammissione, all’orario delle lezioni ed ai Piani di studio proposti.