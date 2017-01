Una ventata d'aria nuova con... LinfaGrezza live in concert!

11/01/2017

Sabato 21 gennaio 2017, Teatro di S. Giacomo di Laives - ore 20.30, ingresso libero

Un vento nuovo spirerà sabato 21 gennaio al Nuovo Teatro di S. Giacomo Laives.

«InFiniti»: questo il titolo dello show in programma, che vedrà in primo piano (...ed è già un elemento davvero molto interessante) un duo musical-canoro tutto al maschile; ci saranno inoltre una danzatrice, tre musicisti «amici», una vocalist, un pittore.

Facciamo un po’ di nomi? Loro sono i LinfaGrezza, al secolo Luca Dall’Asta (tastiere, fisarmonica, ukulele; musiche e arrangiamenti) e Manuel Raise (tromba, armonica, voce; testi): due artisti già forti di esperienze individuali di spessore.

I musicisti amici sono Luca Zeni (basso), Lorenzo Scrinzi (chitarre) e Fabio Mezzanotte (batteria); la danzatrice è Viola Chini, la vocalist Cinzia Butelli.



Quanto ai «visuals», saranno opera del pittore parigino Philip Gaida, che rappresenterà figurativamente alcune delle storie narrate dalle canzoni, oltre a impreziosire il foyer con un’esposizione di quadri a soggetto musicale.

Il titolo «InFiniti», dal canto suo, è mutuato da quello del primo cd del sodalizio Raise-Dall'Asta: cinque tracce sorprendenti, ricercate, personali, impavide nello sfidare una catalogazione, pur nella costante del ripercorrere umane esperienze.

Con un tema ricorrente - l’amore - proposto in più declinazioni: l’amore di una donna, quello per se stessi, l’amore surreale per una sconosciuta, quello reale per una figlia.

Proprio il rapporto tra un padre e una figlia è tra l'altro centrale agli effetti del primo video del duo, che verrà lanciato la sera del concerto a mo' di ciliegina sulla torta.



Intrigante anche il restante programma musicale, che prevede l’esecuzione di successi italiani e internazionali vestiti interamente a nuovo (di artisti tra cui Patty Pravo, De Gregori, PFM, Eric Clapton...) e di alcuni inediti assoluti.

Uno show fresco e tutto da scoprire, dunque, che intreccerà armonie, movimento, arte.

Organizza il Centro culturale S. Giacomo; inizio alle ore 20.30 e ingresso libero.

