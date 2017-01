«Conoscere l’Hospice»: due giorni di iniziative a Trento

11/01/2017

Sabato 14 gennaio, alle ore 12, si inaugura il nuovo Hospice di Madonna Bianca

Venerdì e sabato prossimi si terranno a Trento in concomitanza con i dieci anni di attività dell’Hospice dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e dell’inaugurazione della nuova Casa Hospice di Madonna Bianca alcune iniziative per far conoscere alla cittadinanza le cure palliative e gli hospice.



Si parte venerdì 13 gennaio alle ore 20.30, con uno spettacolo aperto a tutta la cittadinanza, con i musicisti del Conservatorio Bonporti, Loredana Cont e i Gatti randagi, che si tiene nell’auditorium del Centro culturale Santa Chiara.



Il giorno seguente, sabato 14 gennaio, è previsto un doppio appuntamento: dalle ore 9 alle ore 11 circa, nell’auditorium del Centro per i servizi sanitari, in viale Verona, si tiene il convegno «Cure palliative in Italia, oggi e domani» e, successivamente, alle ore 12 circa, in via Menguzzato 48, avrà luogo l’inaugurazione della nuova Casa Hospice della Fondazione Hospice Trentino Onlus.

© Riproduzione riservata