GOLF – Jim Furyk Capitano Statunitense per la Ryder Cup 2018

11/01/2017

La sfida si svolgerà a Le Golf National, in Francia, dal 28 al 30 settembre

Jim Furyk è stato nominato capitano statunitense per la prossima Ryder Cup in programma a Le Golf National, nei pressi di Parigi in Francia, dal 28 al 30 settembre 2018.

Furyk, 46enne di West Chester (Pennsylvania), vanta 17 titoli nel PGA Tour comprensivi di un major e detiene il record sul giro nel circuito con 58 colpi stabilito ad agosto 2016 nel Travelers Championship.

Ha disputato la Ryder Cup per nove volte consecutive al 1997 al 2014 con due successi e il terzo lo ha colto da vice capitano nell’ultimo match a Chaska nel Minnesota, con capitano Davis Love III, che ha voluto subito come primo dei suoi assistenti.



«Devo ringraziare il Comitato della Ryder Cup e Davis Love III – ha detto Furyk – per la fiducia che hanno mostrato nei miei riguardi.

«La Ryder Cup fa parte del mio DNA e per me è stato un privilegio avere avuto questa opportunità e un onore accettare l’incarico.

«Sono ansioso di iniziare e inoltre desideriamo tornare a vincere in Europa, evento che non accade da parecchi anni.»



Il danese Thomas Bjorn, a cui è stata affidata a dicembre la compagine europea, è stato uno dei primi a congratularsi con Furyk, 28° capitano nella storia americana della sfida.

«Conosco Jim da molti anni e, oltre ad essere un degno avversario e un temibile concorrente, so che condivide la mia passione per la Ryder Cup.

«Di certo in Francia avremo una gara fantastica tra le nostre due squadre.»

© Riproduzione riservata