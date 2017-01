Centro S. Chiara e Spazio Off: tornano le «Residenze diffuse»

11/01/2017

I progetti produttivi devono pervenire entro venerdì 10 febbraio 2017

Torna anche quest’anno, dopo la prima edizione, «Residenze Diffuse», il bando indetto da Centro Servizi Culturali S. Chiara e Spazio OFF per offrire l’ospitalità di residenze teatrali a compagnie professionali del territorio provinciale.

Le strutture messe a disposizione a Trento per periodi di residenza saranno il Teatro Cuminetti e lo Spazio OFF, differenti per dimensioni, caratteristiche e dotazione, ma per questo complementari nella prospettiva di un periodo articolato di residenza teatrale.

Il progetto artistico è stato illustrato oggi nel corso di una conferenza stampa dal direttore del Centro S. Chiara, Francesco Nardelli, e dal direttore di Spazio OFF, Daniele Filosi.



Il prosieguo della collaborazione tra i due soggetti culturali nasce per rispondere all’esigenza di artisti, gruppi e compagnie professionali che necessitino di uno o più spazi adeguati per progettare, provare e allestire, in step produttivi crescenti per dimensioni di spazio e attrezzature tecniche a disposizione, i propri spettacoli, trovando in questo nuovo polo diffuso, modulare e differenziato un punto di riferimento e un sostegno concreto.

Le compagnie selezionate potranno prevedere più fasi di residenza: fino a dieci giorni allo Spazio Off e fino a dieci giorni al Teatro Cuminetti. Il percorso si concluderà col debutto dello spettacolo al Teatro Cuminetti che verrà inserito nella programmazione del Centro Servizi Culturali Santa Chiara.



Il bando è rivolto a formazioni teatrali e performative del Trentino che operano con finalità professionali nel teatro contemporaneo, senza alcun limite di età. Ogni compagnia potrà proporre un solo progetto di spettacolo, senza alcun vincolo artistico o tematico. Sono ammessi solo nuovi progetti o progetti in corso di allestimento, mentre non sono ammessi progetti o produzioni che abbiano già debuttato in veste pubblica.

Verranno presi in considerazione fino ad un massimo di due progetti produttivi.

Le compagnie interessate a partecipare dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 10 febbraio 2017, il progetto produttivo e artistico all'indirizzo info@centrosantachiara.it indicando chiaramente nell’oggetto «Residenze diffuse 2017.»



Ogni soggetto partecipante dovrà far pervenire via e-mail il modulo di adesione compilato, una presentazione dettagliata del progetto produttivo e delle finalità artistiche attese (piano di produzione, piano di budget, obiettivi artistici), un video della durata massima di 10 minuti dello studio dello spettacolo, da poter scaricare su youtube o analoga piattaforma web, fornendone l’indirizzo e l’eventuale codice di accesso.

Le proposte pervenute complete entro i termini indicati saranno valutate da una commissione composta dal direttore del Centro Servizi Culturali S. Chiara, dal direttore dello Spazio OFF e dal consulente per la prosa del Centro.



Entro lunedì 20 febbraio 2017 la commissione di valutazione selezionerà i progetti ritenuti più rispondenti ai seguenti criteri di valutazione:

- la motivazione espressa dal gruppo partecipante;

- la qualità della proposta progettuale;

- la realizzabilità del progetto negli spazi messi a disposizione dal bando.



La commissione comunicherà le sue decisioni ai partecipanti entro il giorno 21 febbraio 2017.

La residenza prevede 10 giorni di utilizzo dello Spazio OFF nei mesi di febbraio e marzo (27/02 – 8/03 e 13 – 22/03) 2017 e 10 giorni di utilizzo del Teatro Cuminetti per prove e allestimento nel mese di marzo e aprile (9 – 18/03 e 23/03 – 1/04) 2017.

Le compagnie sono tenute a far debuttare i progetti di spettacolo selezionati in prima regionale al Teatro Cuminetti di Trento al termine del periodo di residenza in tale spazio teatrale.

Sui siti www.centrosantachiara.it e www.spaziooff.com sono scaricabili il bando e il modulo d’iscrizione.

© Riproduzione riservata