11/01/2017

Al via il laboratorio Scrivere è/e Riscrivere, 20 ore complessive con Guido Laino in collaborazione con Marco Furgeri

La fabbrica delle parole, laboratorio permanente sulla scrittura, presenta il laboratorio Scrivere è/e RIscrivere, di 20 ore complessive, curato da Guido Laino in collaborazione con Marco Furgeri: ci si concentra sulle diverse forme della riscrittura, dal lavoro fondamentale sui propri testi (correzione, revisione, ristrutturazione, riformulazione, editing), alla re-invenzione di altre opere letterarie, di miti e di temi, fino alla scrittura derivativa, alla traduzione, allo sviluppo alternativo.

Il laboratorio si tiene presso il Centro Teatro di Trento, in via degli Olmi 24, tutti i mercoledì dal 18 gennaio al primo marzo (7 incontri complessivi), dalle 20 alle 23.

Il primo incontro, mercoledì 18 gennaio, è gratuito e si terrà dalle 20.30 alle 22.30.

Per prendere parte al laboratorio è necessario pre-iscriversi entro il primo incontro inviando una e-mail con nome e cognome, anno di nascita e numero di telefono, all’indirizzo progetti@ilfunambolo.it



Scrivere è/e RIscrivere (20 ore in 7 incontri).

Primo incontro gratuito: mercoledì 18 gennaio dalle 20.30 alle 22.30

Incontri successivi: 25 gennaio; 1, 8, 15 e 22 febbraio; 1 marzo dalle 20 alle 23.

Luogo di svolgimento: Centro Teatro di Trento, via degli Olmi 24, Trento.

Quota d’iscrizione: Studenti: 50 €; Under 35: 70 €; Over 35: 90 €

Informazioni: progetti@ilfunambolo.it - 349.7256556



È celebre la frase di Robert Louis Stevenson secondo cui «l'arte dello scrivere consiste nel cancellare, cancellare, cancellare»: per poter cancellare bisogna scrivere e poi tornare sul proprio testo, lavorare di cesello e lima dopo aver usato martello e scalpello, arrivare a una versione definitiva stesura dopo stesura.

La scrittura, l’hanno detto in molti, è questione (anche) di disciplina, di lavoro.

Con questa idea La fabbrica delle parole propone un laboratorio che aiuti a costruire un metodo per la riscrittura dei propri testi attraverso la sperimentazione delle diverse forme di riscrittura su testi di altri.

E visto che a ragionare e a giocare sulla scrittura, si finisce per prendere strade diverse e differenti cunicoli del labirinto letterario, ci si sposterà anche sulla rielaborazione e re-invenzione di grandi opere, di miti classici, di temi letterari, fino ad arrivare a sperimentare la scrittura derivativa, come esercizio sia tecnico che creativo.



È infatti pratica letteraria molto fertile – da sempre, seppure in forme sempre differenti – la riformulazione in chiave contemporanea di storie e temi della tradizione o della letteratura classica: attraverso un approccio critico o ludico, come prosecuzione ideale o come un paradossale antefatto immaginato a posteriori, fra citazione, tributo e plagio, la riscrittura rappresenta una possibilità di nuova invenzione e, al contempo, di approfondimento, di testi fondamentali del passato.



Tutto questo avrà la forma consueta dei laboratori della Fabbrica delle parole: l’approccio è del tutto pratico e sperimentale; le digressioni sono più che frequenti ma tutto sommato controllate; la scrittura diventa argomento di riflessione, discussione e bisticcio; il riferimento ai maestri letterari è costante (e a tratti finanche ossessivo).

La cura e la conduzione del laboratorio sono di Guido Laino, laureato in letterature straniere e dottore di ricerca in letteratura americana, che da quando ha raggiunto l’età adulta, ammesso che l’abbia fatto, si è sempre occupato, nei modi più diversi, di scrittura.

A dargli manforte, con un incontro tutto dedicato all’editing, sarà il vecchio sodale Marco Furgeri, che dell’editor ha fatto una delle sue (molte) professioni.

