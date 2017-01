Storie di donne, letteratura di genere/ 149 – Di Luciana Grillo

11/01/2017

Luisa Pachera, «Tutti i cieli del firmamento» – È un thriller, ma anche un romanzo d’amore, la cui trama è complessa, ma avvincente fino alla fine

Titolo: Tutti i cieli del firmamento

Autrice: Luisa Pachera



Editore: Stampato in proprio nel 2015

Genere: Narrativa



Pagine: 292, brossura

Prezzo di copertina: € 13



Questo è un thriller, ma anche un romanzo d’amore: la trama è avvincente, complessa; i protagonisti non sono soltanto i due ragazzi che si incontrano per caso, si amano follemente, si perdono e si ritrovano, con un susseguirsi di veri colpi di scena; protagonisti sono anche gli uomini «del male» che impiccano senza pietà le loro vittime e gli uomini «del bene» che in qualche modo proteggono Mico/Marisol/Jennifer.



Le vicende hanno inizio negli USA, il Messico però campeggia con i suoi hispanohablantes che terrorizzano la giovane protagonista la quale, dopo peripezie che la porteranno in Europa, sul Garda, all’ombra del monte Baldo, troverà un po’ di pace prima di ritornare negli USA per vivere nuove avventure.

L’autrice mescola sapientemente gli ingredienti: sulla storia vigilano stelle luminose, sulla protagonista si abbatte un cataclisma da cui la salveranno il suo coraggio e la tecnologia più avanzata: «dissuasore elettrico… occhiali a infrarossi… fascia oculare per la visione notturna… giubbotto antiproiettile…».



Altro ingrediente è l’amore: quello dimenticato dei genitori, quello tenero e protettivo dei cosiddetti zii, quello appassionato di Leon, quello malvagio di Horacio, quello generoso, che nulla chiede in cambio di Joy, quello inatteso di Dolly.

E intanto, «le stelle stanno a guardare…»

Si arriva alle ultime pagine con la curiosità forte di conoscere la conclusione… che io naturalmente non racconterò!



Luciana Grillo – l.grillo@ladigetto.it

