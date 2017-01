12/01/2017

Solo in alcune fasce orarie per gare di pattinaggio: gli orari per giornata

Sabato 14 e domenica 15 il Palaghiaccio non sarà disponibile per il pattinaggio per alcune gare nei seguenti orari:

Sabato 14: chiuso dalle 14.30 alle 17.30.

Domenica 15: chiuso dalle 14.30 alle 18.



Sarà invece regolarmente aperto:

Sabato 14: dalle 21 alle 23.

Domenica 15: dalle 10 alle 12.

