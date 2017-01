«Tuta colpa del rafredor» apre La Vetrina del Teatro Co.F.As. 2017

12/01/2017

Prenderà il via domenica 15 gennaio al Teatro San Marco di Trento rassegna promossa dalla Federazione Trentina delle Filodrammatiche

>

Sarà la Compagnia filodrammatica San Siro di Lasino ad aprire domenica 15 gennaio al Teatro San Marco di Trento l’edizione 2017 de La Vetrina del Teatro Co.F.As., primo atto della 21ª edizione dell’annuale rassegna amatoriale Palcoscenico Trentino.

In scena «Tuta colpa del rafredor», una commedia divertente della quale la compagnia stessa ha curato la stesura drammaturgica.

La vicenda ruota attorno alla figura di un avaro capofamiglia, moderno Arpagone alle prese con l'organizzazione del matrimonio della figlia.

Ritenendo però eccessive e in larga parte superflue le spese previste, entra in conflitto con la moglie, favorevole invece ad accondiscendere alle richieste dei promessi sposi, desiderosi di programmare una indimenticabile cerimonia nuziale.



Con la complicità dell'intera famiglia la donna riuscirà ad ordire un complotto che finirà per spiazzare il marito taccagno e ad avviare a buon fine il progetto matrimoniale della ragazza.

Non sarà però impresa facile, in quanto anche il prete interpellato per celebrare le nozze e un invadente maresciallo dei Carabinieri contribuiranno a complicare la situazione.

Fino a che uno «starnuto» sarà il colpo di scena che svelerà l’ennesimo inganno.

Saranno in scena, per la regia di Anna Matteotti, una decina di attori: Dino Lucchetta, Irene Simonetti, Ilaria Robba, Ada Santoni, Albina Gobber, Tiziana Girardelli, Flavio Pisoni, Franco Bressan, Mario Chistè e Andrea Martinelli.

Per l'allestimento dello spettacolo la compagnia si è avvalsa della collaborazione artistica di Ermenegildo Pedrini.

© Riproduzione riservata