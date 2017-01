Alto Adige: Trenitalia cerca 2 manutentori specializzati

12/01/2017

Prolungata sino a martedì 31 gennaio 2017 la candidatura presso Trenitalia per due posti di Operatore specializzato della manutenzione rotabili

Trenitalia S.p.A. ricerca 2 giovani, di ambo i sessi, per svolgere attività pratico-operative relative ad installazione, riparazione, manutenzione e verifica sul materiale rotabile e sulle apparecchiature, nonché mansioni di uso comune comprese le operazioni amministrative connesse.

L’operatore effettua, altresì, la messa in esercizio dei mezzi di trazione.

È richiesto il possesso del diploma quinquennale, quadriennale o triennale con specializzazione in Elettronica, Elettrica, Elettrotecnica, Energia/Termotecnico, Meccanica, Meccanica e Meccatronica, Nautica Aeronautica/Trasporti Logistica, Sistemi Energetici, Telecomunicazioni.

È richiesto il possesso del attestato di bilinguismo C o superiore. Il luogo di lavoro è Bolzano.

Per prendere visione dei requisiti richiesti e presentare la propria candidatura, entro martedì 31 gennaio 2017, è necessario collegarsi al sito Internet www.fsitaliane.it rubrica «Lavora con noi» e quindi «Ricerche in corso» oppure al sito della Borsa lavoro in questo link.

