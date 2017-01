Progetta un Orto al MUSE - Museo delle Scienze di Trento

12/01/2017

Concorso per le scuole Primarie (II ciclo) e Secondarie di I e di II grado

«Progetta un Orto al MUSE» è il concorso rivolto alle scuole Primarie (II ciclo) e Secondarie di I e di II grado, con l’obiettivo di far progettare e realizzare da parte delle classi un orto nelle aree verdi attorno al MUSE.

Un’occasione unica per approfondire le tematiche legate alla coltivazione, l’origine e lo sviluppo degli ortaggi, ma anche un’opportunità scolastica di dialogo multi e inter-disciplinare, che coinvolge i docenti di diverse aree (scienze, storia, geografia, italiano, lingua inglese e seconda lingua comunitaria, tecnologia, arte e immagine, matematica e geometria, scienze motorie).

Il Concorso prevede un primo momento propedeutico, dedicato alla formazione dei docenti che hanno iscritto le classi al concorso, seguito da una parte più pratica che vede gli studenti coinvolti nella progettazione e realizzazione del loro orto.

Il progetto si concluderà sabato 20 maggio 2017, Giornata Nazionale della Biodiversità di interesse agricolo e alimentare, momento durante il quale si svolgerà la premiazione delle classi i cui orti avranno ricevuto il maggior numero di voti da parte del pubblico.



La prima parte del concorso vede coinvolti in prima persona i docenti ed è funzionale alla realizzazione dell’orto, poiché vengono affrontati argomenti come la domesticazione delle piante coltivate, gli adattamenti comuni delle piante alla coltivazione (quali la soppressione dei meccanismi di dispersione e di difesa, il gigantismo, la massima variabilità nella parte utilizzata dall’uomo e la perdita di dormienza dei semi); l’origine geografica delle diverse varietà, le tipicità locali, incentivando il reperimento di varietà locali e antiche, tramite la rete di conoscenze e contatti di tutti gli studenti; l’anatomia e le parti della pianta da cui originano i diversi ortaggi; le consociazioni, la fertilità del terreno, le tecniche di coltivazione, sia tradizionali che moderne, biologiche, alternative ed ecocompatibili; l’allestimento dell’orto con esempi di diversi tematismi e di modalità espositive; la comunicazione e la presentazione dell’allestimento di un orto al pubblico, attraverso la realizzazione di un pannello interpretativo.







Nella seconda parte del concorso si svolgeranno due attività in parallelo: le classi, nella propria sede scolastica, dovranno definire il tema, le modalità espositive e le specie vegetali adatte alla realizzazione dell’orto, rappresentando graficamente l’idea progettuale e il pannello di presentazione del proprio orto; i docenti, al contempo, supporteranno gli studenti durante il lavoro progettuale e restituiranno negli incontri al MUSE, il lavoro svolto con la propria classe.

Al termine di questa fase ogni classe procederà alla realizzazione vera e propria dell’orto presso il Museo, con la pianificazione degli spazi, la semina e la messa a dimora delle specie vegetali prescelte.

I quattro incontri previsti saranno a cura della Sezione Botanica del MUSE e prevedono 10 ore di formazione che saranno certificate con un attestato.



Durante tutto il periodo i formatori rimarranno a disposizione dei docenti e delle classi per un’azione di tutoraggio e consulenza, anche a distanza.

La terza e ultima parte rappresenta il concorso vero e proprio, in cui i visitatori degli Orti del MUSE, nel mese di maggio, saranno chiamati a votare l’orto preferito sulla base di quattro categorie: originalità tematica, originalità espositiva, ecosostenibilità e biodiversità.

Infine nella Giornata Nazionale della Biodiversità di interesse agricolo e alimentare, sabato 20 maggio 2017, si svolgerà la premiazione delle classi i cui orti avranno ricevuto il maggior numero di voti da parte del pubblico.

Gli alunni potranno poi continuare a curare l’orto realizzato con la propria classe sulla base delle proprie disponibilità (Alternanza scuola-lavoro o azioni di volontariato), in ogni caso la manutenzione ordinaria verrà sempre garantita dallo staff del MUSE.







INFORMAZIONI PER L’ISCRIZIONE AL CONCORSO

L’iscrizione al concorso avviene inviando un apposito modulo, entro il 20 gennaio 2017, via email all’indirizzo di posta elettronica: concorso.orti@muse.it oppure via fax al MUSE - Museo delle Scienze al numero: 0461/270385.

Tutte le info su www.muse.it

