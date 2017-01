Presentata alla stampa la 87ª edizione di Expo Riva Schuh

12/01/2017

La fiera internazionale leader mondiale della calzatura torna al Quartiere Fieristico di Riva del Garda dal 14 al 17 gennaio

>

Expo Riva Schuh è stata presentata questa mattina a Palazzo Roccabruna di Trento in conferenza stampa, durante la quale sono stati illustrati ai rappresentanti media alcuni dati significativi, a dimostrazione della crescita costante della fiera leader nel settore della calzatura di volume, giunta alla sua ottantasettesima edizione.

Primo appuntamento del calendario fieristico internazionale per il mondo delle calzature di volume, Expo Riva Schuh è in programma dal 14 al 17 gennaio 2017 con le anteprime per l’autunno/inverno 2017/2018.

La manifestazione, oltre alla ricca offerta espositiva - che conta 1.449 espositori di cui 1.162 stranieri, su un totale di 32.715 mq di superficie espositiva netta - offre un’occasione unica per fare il punto sul settore calzaturiero a livello globale.

Confermata la vocazione internazionale dell'evento, che anche quest’anno conta sulla presenza di importanti collettive di espositori provenienti da Cina, India, Brasile, Portogallo, Spagna, Indonesia, Pakistan, Hong Kong, Tunisia e Turchia.



Proprio sull’internazionalità della manifestazione si è soffermato Roberto Pellegrini (foto seguente), Presidente di Riva del Garda Fierecongressi SpA, società organizzatrice di Expo Riva Schuh: «Sono tre i punti cardine del successo di questa fiera: la continua ricerca sull’innovazione che ci permette di monitorare il settore e di proporre incontri formativi all’avanguardia e che trattano le tendenze del mercato; l’alta professionalità del team di persone che lavora a questo evento; l’internazionalizzazione sia della proposta che dell’offerta, oltre che del territorio stesso. Expo Riva Schuh è la fiera più importante del nostro portfolio, anche in termini di indotto e di ricaduta sull’Alto Garda. Accogliamo infatti visitatori con una elevata capacità di spesa da tutto il mondo, portando qui il mondo del business della calzatura di volume da più di quarant’anni: Expo Riva Schuh è un unicum nello scenario fieristico nazionale, capace di portare il nome del Trentino oltre gli stessi confini italiani.»

Giunta alla sua ottantasettesima edizione Expo Riva Schuh non ha mai cambiato date.





«Il modello di questa fiera rappresenta un esempio di costanza ma anche il successo di una intuizione geniale» ha sottolineato Giovanni Laezza (foto seguente), Direttore Generale di Riva del Garda Fierecongressi.

«Mantenere le stesse date così a lungo, in un panorama fieristico in continuo mutamento, implica una storicità importante nonché un alto tasso di fidelizzazione, sia del visitatore che dell’espositore. Il rapporto per esempio con le aziende produttrici e le collettive cinesi ci permette di guardare al futuro in modo competitivo: per i prossimi tre anni si confermano i circa 500 espositori provenienti dalla Cina, costituendo un terzo della fiera. Ma quella cinese non è l’unica realtà che garantisce il futuro di Expo Riva Schuh: sono e saranno presenti realtà dall’India, dal Brasile, dalla Tunisia, dal Pakistan e dal nuovo mercato del Sud Africa. Senza dimenticare la Turchia, per la quale Riva del Garda diventa un luogo fondamentale per garantire l’esportazione in Russia. L’Europa invece è fortemente rappresentata dai visitatori: se difatti durante Expo Riva Schuh è fotografata una produzione prettamente asiatica, contemporaneamente si vede come i maggiori compratori siano europei.»



Non solo conferme per le edizioni 2017 dell’evento.

«Quest’anno Expo Riva Schuh si presenta con due grandi novità. La prima è nell’immagine e nella grafica, con un nuovo logo e un nuovo sito realizzati da due agenzie creative trentine. Questa scelta è volta a rafforzare la comunicazione con il visitatore con l'obiettivo di semplificare e rendere più agevole la partecipazione in fiera, nell'ottica di mettere a disposizione ancora una volta quei servizi da sempre fiore all'occhiello della manifestazione. La seconda invece, in collaborazione con ICE Agenzia, è nella promozione: oltre ad una campagna stampa internazionale, è nato il progetto Expo Riva Schuh Around The World, un tour promozionale itinerante durante il quale sarà presentata la manifestazione di Riva del Garda nei principali nuovi mercati emergenti, quali appunto il Sud Africa.»





Ha chiuso la conferenza stampa Giovanni Bort, Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Trento, per il quale Expo Riva Schuh «è uno dei più importanti attori nella crescita dell’economia dell’Alto Garda. Come Camera di Commercio siamo particolarmente soddisfatti del successo di questa manifestazione e della continua crescita. Sono altresì fondamentali per noi i momenti di informazione, di cultura e di confronto per i professionisti del settore come ad esempio la scelta di un tema molto importante e attuale come l’e-commerce per il dibattito di apertura, oramai un appuntamento fisso di Expo Riva Schuh.»

Il primo appuntamento con Expo Riva Schuh è previsto quindi sabato mattina, alle ore 11 presso la Sala Convengni del Quartiere Fieristico di Riva del Garda, con il dibattito «E-commerce e moda/calzature: cosa abbiamo imparato nell’ultimo decennio?», un momento qualificato di confronto, moderato da Andrea Cabrini, direttore di Class CNBC, e con la partecipazione di Albert Antonini Mangia, Marketing Manager di Alibaba Italia, per aiutare a tracciare un primo quadro dell'esperienza della vendita online nel settore calzaturiero italiano e internazionale.

Business, dibattiti, novità dal settore calzaturiero, stili e tendenze raccontate dalla stampa e dalla cronaca social live delle blogger italiane ed internazionali: tutto questo è Expo Riva Schuh, a Riva del Garda dal 14 al 17 gennaio 2017.

© Riproduzione riservata