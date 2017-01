Serrati controlli anti droga in Alto Adige: cinque arresti

12/01/2017

Sequestrati 20 kg di marijuana, 5 di hashish, 100 gr di cocaina e 8.000 euro

«Continueremo a svolgere con grande impegno mirati servizi di controllo del territorio per contrastare ogni forma di crimine che tenti di prendere spazio.»

Il messaggio di fine anno del Colonnello Stefano Paolucci, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bolzano, già faceva intendere un preciso progetto dell’Arma sul territorio, con un costante e coordinato dispiegamento di uomini e mezzi, pronti ad intensificare la loro presenza in alcune aree della provincia in base in particolari occasioni. Ed i risultati non sono tardati ad arrivare.

Negli ultimi quattro giorni i militari dell’Arma hanno eseguito un ampio servizio di controllo del territorio, che ha interessato il burgraviato, con decine di uomini in uniforme ed in abiti civili, coadiuvati anche da unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Laives, che hanno controllato le principali vie di accesso ai comuni dell’area, ove le Stazioni Carabinieri hanno svolto un ruolo di primo piano.

Ed è proprio da questi controlli che si sono avuti importanti risultati, in particolare nel contrasto al mercato degli stupefacenti.



Nel dettaglio, nel corso di un servizio in orario serale, nel comprensorio di Silandro e, precisamente, nel comune di Parcines, i Carabinieri della locale Stazione hanno sottoposto a controllo un veicolo che era sembrato sospetto nel momento in cui i militari, impegnati in un posto di controllo, hanno intimato l’alt.

La perquisizione sugli occupanti ha disvelato il motivo dell’agitazione di alcuni di questi, ovvero la presenza di droga in auto.

I quattro giovani, due dei quali di origine irachena, sono stati condotti in caserma.

Poco dopo i militari hanno inteso estendere i controlli sui due iracheni, a fronte della anomala ed ingiustificata presenza degli stessi in quell’area.







E la volontà dei militari è stata premiata, perché la perquisizione all’abitazione dei due fermati, residenti nel comune di Merano, ha consentito di rinvenire un vero supermarket della droga: oltre 2,5 kg e mezzo di marijuana, 4,5 kg di hashish, quasi 100 grammi di cocaina sono stati sequestrati dai Carabinieri che, peraltro, hanno posto a disposizione della Magistratura anche i circa 6000 euro in contanti trovati nell’appartamento, ritenuti dai militari provento dell’attività illecita dei due uomini.

Ma la tenacia dei militari e l’approfondimento del controllo ha consentito di rinvenire anche qualcosa di più: occultata nei pressi dell’abitazione i Carabinieri hanno rinvenuto anche una pistola clandestina con il relativo munizionamento.

L’arma, opportunamente repertata, è stata sequestrata così che la Procura di Bolzano possa procedere ad eventuali esami scientifici.

Sono così scattate le manette ai due iracheni di 20 e 26 anni, già noti alle forze dell’ordine, che sono stati condotti al carcere di Bolzano con l’accusa di detenzione illegale di stupefacenti e detenzione di arma clandestina.



Nel corso della perquisizione infine i Carabinieri hanno rinvenuto anche alcuni materiali elettronici che ritengono possano essere stati rubati nell’area e su cui stanno svolgendo attività di indagine per risalire al proprietario.

Altri due soggetti, originari della Val Venosta, sono invece stati intercettati nei giorni scorsi proprio sul confine mentre vendevano hashish a due giovani di nazionalità austriaca.

Una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Resia, accortasi degli strani movimenti in un parcheggio nei pressi del confine, ha imposto l’alt ad una autovettura con targa italiana che ha tentato una precipitosa fuga oltre confine.

Dopo un breve inseguimento i due trentenni venostani, già conosciuti alle forze dell’ordine, sono stati fermati in collaborazione con la polizia austriaca con oltre 350 gr di hashish e 2000 euro in contanti.



Anche per loro sono scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Un altro importante colpo al mercato della droga altoatesina è stato inferto a Lana, dove i militari della locale Stazione, nonostante le difficoltà connesse al recente «cambio di domicilio», lenite dalla disponibilità dimostrata dall’Amministrazione Comunale, non hanno mai smesso di pattugliare con attenzione il loro comprensorio e di svolgere un’attenta attività di prevenzione.

Nel corso del servizio pianificato dal Comando Provinciale hanno deciso ieri di svolgere alcune perquisizioni sul territorio, tra cui una presso un maso della frazione di Foiana, ove sono intervenute anche unità antidroga del Nucleo Cinofili dei Carabinieri.

È stato il cane Zeus, pastore tedesco di 2 anni, a lanciare il primo segnale ai «colleghi» Carabinieri intervenuti sul posto, i quali, con non poco impegno, in esito alla perquisizione al maso hanno rinvenuto oltre 17,5 kg di marijuana, raccolta in sacchetti e già essiccata, nascosta in un cassone di plastica.



Ma i militari non si sono fermati al primo rinvenimento e hanno continuato a «scavare», fino a ritrovare, in un balcone del maso, nascosti sotto un vaso ulteriori 500 grammi di droga, questa volta hashish confezionato in panetti.

Il cinquantatreenne di Lana è stato arrestato con l’accusa di detenzione illegale di stupefacenti ed è comparso stamane davanti al giudice del Tribunale di Bolzano per la convalida.

Si tratta di risultati assolutamente importanti, che confermano l’efficacia del controllo del territorio e il significativo impegno di tutti i Reparti dell’Arma altoatesina, ed in primo luogo delle Stazioni Carabinieri, che con la loro presenza sino nelle più piccole realtà locali, garantiscono un servizio di sicurezza e di prossimità in favore della collettività.

Il contrasto al mercato della droga in Alto Adige è uno degli obiettivi che il Comando Provinciale di Bolzano si è posto di conseguire, non solo per l’ingente movimento di denaro che si nasconde dietro a questo mercato, ma soprattutto per tutelare la salute dei più giovani ed evitare la diffusione dell’uso della droga.

