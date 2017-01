La roveretana Martina Peterlini è seconda nel Gp Italia Jr

12/01/2017

Le aspiranti Francesca Fanti sesta assoluta e Marta Rossetti ottava



Martina Peterlini ancora protagonista nello slalom speciale del gran Premio Italia Junior di Madesimo, il circuito la cui graduatoria decreta a fine stagioni i giovani meritevoli che passeranno in squadra nazionale.

L’atleta roveretana dello Ski Team Trentino ha infatti centrato il secondo posto nella classifica di circuito e il terzo assoluto alle spalle dell’azzurrina Vivien Insam, medagliata recentemente nello slalom tricolore senior di Pozza di Fassa, e di Lucrezia Lorenzi, con un ritardo di 86 centesimi dalla trionfatrice.

Ottima anche la prestazione delle altre due ragazze allenate dal tecnico trentino Mirko Deflorian, ovvero Francesca Fanti, sesta assoluta ma prima della categoria aspiranti, e Marta Rossett settima assoluta e seconda della categoria under 18.

Nonostante i risultati positivi c’è comunque un po’ di rammarico perché al termine della prima manche la predazzana Sara Dellantonio era terza, uscita nella seconda frazione, quindi Martina Peterlini quarta, Francesca Fanti quinta e Marta Rossetti ottava.

I ragazzi del team maschile del Comitato Trentino Fisi erano invece impegnati a Santa Caterina Valfurva per due superG, uno dei quali era valido per il Gran Premio Italia senior e junior.



Dominatore assoluto di giornata il 25enne dell’Esercito Davide Cazzaniga, che ha vinto la gara del Gpi ed è giunto secondo assoluto nell’altra.

Nella prima sfida ha battuto l’azzurro Luca De Aliprandini, trionfatore nella seconda gara, e Werner Heel.

Per la classifica seniores (quella dei non inclusi in squadra Nazionale) al secondo posto c'è Michelangelo Tentori, quinto nella classifica Fis, e Nicolò Molteni (nono).

Lo stesso Molteni si aggiudica il GP Italia juniores, davanti a Federico Tomasoni (11/o) e a Mirko Vallory (16/o).

Nel secondo superG, valido per la combinata che si completerà venerdì con lo slalom, la cui classifica finale assegnerà anche le vittorie nel GP Italia seniores e juniores, il più veloce è stato Luca De Aliprandini con il tempo di 1'13"32, per soli 7 centesimi davanti a Matteo De Vettori e per 84 davanti a Werner Heel.



Cazzaniga è comunque buon quarto a 87 centesimi, davanti a Molteni e Tentori, candidati al podio nel GP Italia.

Dodicesimo posto per il primierotto Giovanni Pasini, passato dal Centro sportivo Forestale all’Us Primiero.

Per quanto riguarda gli altri trentini Davide Parisi è 34esimo, Michele Gasparini 54esimo (46esimo nell’altra gara), Matteo Scalet 56esimo.

Uscito di scena purtroppo il fassano Tobias Heel, che aveva qualche ambizione di piazzamento di rilievo nella sfida riservata agli junior.

