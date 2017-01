Golf – Al BMW South African Open Edoardo Molinari è 43°

12/01/2017

Finale QS Asian Tour, purtroppo niente «carta» per Tadini: è uscito al taglio

Edoardo Molinari è al 43° posto con 71 (-1) colpi dopo il giro iniziale del BMW South African Open, torneo in combinata tra European Tour e Sunshine Tour in svolgimento al Glendower GC (par 72) di City of Ekurhuleni in Sudafrica.

Punteggi più alti per l’amateur Philip Geerts, 112° con 75 (+3), e per Nino Bertasio, 147° con 79 (+7).

Sudafricani subito all’attacco: due sono al comando con 66 (-6), Keith Horne e Trevor Fisher jr, e seguono in terza posizione con 67 (-5) Thomas Aiken, Dean Burmester e Jbe Kruger, ma con loro c’è anche il nordirlandese Rory McIlroy, numero due mondiale grande favorito, e l’inglese Jordan L. Smith.

Deludenti i due giocatori di casa più attesi, Ernie Els, 96° con 74 (+2), e Retief Goosen, 153° con 80 (+8). Il montepremi è di 1.035.000 euro con prima moneta di 164.409 euro.

Diretta su Sky - Il BMW South African Open viene teletrasmesso in diretta da Sky. Seconda giornata, venerdì 13 gennaio, dalle ore 13 alle ore 16 (Sky Sport 2 HD).



QS Asian tour: tadini esce al taglio

Alessandro Tadini, 141° con 142 (70-72, -2) colpi, non ha superato il taglio nella Qualifying School Final Stage e pertanto è stato escluso dai due giri finali - ai quali hanno avuto accesso 121 dei 222 concorrenti al via - al termine dei quali si assegneranno 35 carte per l’Asian Tour 2017.

Sui due percorsi del Suvarnabhumi G&CC (East Course e South Course), a Bangkok in Thailandia, guidano la graduatoria con 129 (-15) colpi l’australiano Todd Sinnot (64-65), il giapponese Junya Kameshiro (67-62) e l’australiano Richard Green (66 63), vecchia conoscenza dell’European Tour dove ha vinto tre volte.

Alle loro spalle con 130 (-14) il thailandese Chanachok Dejpiratanamongkol e con 131 (-13) il cinese Ou-yang Zheng e il malese Ben Leong.

Alessandro Tadini è uscito di gara per due colpi al termine di un giro in 72 in cui ha coperto tutte le buche in par.

© Riproduzione riservata