Tenta di vendere la bici rubata al proprietario: denunciato

12/01/2017

Il derubato aveva riconosciuto la bicicletta e si era accordato coni Carabinieri per incastrare il ricettatore

Nel tardo pomeriggio di oggi, a Levico Terme, al termine di una paziente attività info-investigativa, il personale della locale stazione Carabinieri ha denunciato in stato di libertà un cameriere di 30 anni originario di Bolzano ma trapiantato a Levico, che sotto casa stava tentando la compravendita di una bellissima bicicletta «Olympia Master Team» il cui furto era stato denunciato ai Carabinieri della stessa stazione lo scorso 28 luglio da una sosta-bike della zona.



Chi la voleva comprare era… lo stesso proprietario della bici, impiegato comunale 44enne del luogo, che – d’accordo con i carabinieri – ha «finto» interesse nel riacquistarsela a 700 euro.

I Carabinieri, che ovviamente monitoravano l’intera operazione, non hanno tardato all’appuntamento identificativo… della bicicletta e del ricettatore.

Come si dice, il crimine non paga. E questa volta nemmeno il legittimo proprietario.

