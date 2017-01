Kompatscher a Vienna, incontro con il cancelliere Kern

12/01/2017

Temi affrontati: Autonomia, riforma costituzionale, migrazione, confine del Brennero

Il presidente Kompatscher con il cancelliere austriaco Kern.



Primo incontro ufficiale tra il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, e il cancelliere austriaco Christian Kern. Il Landeshauptmann si è recato oggi a Vienna, dove nel corso del pomeriggio è stato ricevuto dal capo del governo entrato in carica lo scorso mese di maggio.

Nel corso del colloquio, durato circa un'ora, Kompatscher e Kern hanno discusso diversi temi legati principalmente all'autonomia altoatesina e ai suoi possibili sviluppi, anche alla luce dell'esito del recente referendum costituzionale.

«Il cancelliere austriaco è molto bene informato sia per quanto riguarda la situazione locale, sia per quanto riguarda quella italiana», – ha spiegato Arno Kompatscher, il quale non solo ha fatto il punto della situazione sulle diverse questioni relative ai rapporti tra Bolzano e Roma, ma ha anche ringraziato Vienna «per il grande impegno nel ricoprire il proprio ruolo di potenza tutrice dell'autonomia».



Un altro dei temi trattati durante l'incontro, inoltre, è stato quello dei profughi.

Per entrambi si tratta di «una grande sfida per tutta la società, che deve affrontata con spirito di solidarietà ma che necessità di una risposta comune a livello europeo».

Christian Kern ha anche riconosciuto il rispetto da parte dell'Italia degli accordi presi nel corso del 2016 che hanno consentito di evitare l'introduzione di misure straordinarie di controllo al confine del Brennero.

Sempre a proposito di Europa, inoltre, Kompatscher e Kern hanno espresso la propria preoccupazione per il crescente fenomeno del populismo, mentre in chiusura di colloquio il presidente altoatesino e il cancelliere austriaco si sono confrontati sulle tematiche relative all'economia e alla società a livello altoatesino, austriaco ed europeo.



Prima di incontrare il cancelliere austriaco, Arno Kompatscher era stato ricevuto presso il Municipio di Vienna dal sindaco della capitale Michael Häupl (foto in basso), personalità particolarmente legata all'Alto Adige anche in virtù del fatto di aver ricevuto nel 2013 il Grande Ordine di merito, la massima onorificenza della Provincia di Bolzano.

Con il primo cittadino di Vienna, Kompatscher ha discusso di formazione, edilizia e immigrazione.

