Il venerdì di Franca Merz: Frittelline di baccalà

12/01/2017

Semplici, stuzzicanti e sfiziose, sono sempre tra gli antipasti più apprezzati grazie a quel buon sapore di pesce

Le frittelle di baccalà sono un grande classico del cenone delle feste.

Negli antipasti le frittelle sono come tra le cose che vanno sempre a ruba, sia perché il fritto ha sempre la meglio sugli altri tipi di cottura, sia perché queste piccole polpettine con il loro dorato colore sono sempre invitanti, sia perché gli abbinamenti di gusti che si possono creare sono davvero infiniti.



Frittelline di baccalà

Ingredienti.

300g di baccalà senza pelle;

200g di patate;

2 spicchi d'aglio o 1 scalogno tritato;

100ml di latte, pepe, olio EVO per impannare corn flakes e per friggere olio di semi.



Procedimento.

Dissalare per 3/4 giorni il baccalà in acqua fredda;

Rogliete la pelle, tagliate a tocchetti;

Fate rosolare in olio EVO assieme all'aglio o allo scalogno;

Aggiungete anche le patate tagliate a tocchettini;

Lasciate consumare l'acqua che il baccalà rigetta;

Finite la cottura aggiungendo latte e pepe.

Quando sarà raffreddato schiacciate con una forchetta e formate delle palline che rotolerete nei corn flakes tritati grossolani e poi in altri tritati sottili.

Riponete in frigo e poi fate friggere.



Franca Merz - Locanda Due Camini - Baselga di Piné

