Maltempo: precipitazioni nevose in atto sul Nord Italia

13/01/2017

Prestare attenzione ai fenomeni locali di «pioggia gelata» dovuta a temperature molto basse al suolo

Dalla serata di ieri sono iniziate le precipitazioni nevose che anche oggi e per l'intera giornata coinvolgeranno le regioni settentrionali, in particolare Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, anche a quota di pianura.

La nottata appena trascorsa è stata caratterizzata da fenomeni di freezing rain (pioggia gelata) registrata in alcuni tratti delle autostrade A26 Genova Voltri- Gravellona Toce, A08 Milano-Varese e A09 Lainate-Chiasso.

Tale evento meteorologico, come è noto, può verificarsi in caso di temperature al suolo molto basse ma non è prevedibile e soprattutto non può essere contrastato con le operazioni di salatura del manto stradale, seppure abbondantemente eseguite, come è stato, anche in fase preventiva.

Per questo motivo, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, in applicazione delle procedure previste, è stato necessario adottare provvedimenti di chiusura temporanea delle tratte coinvolte sino alla conclusione del fenomeno avvenuta poco dopo la mezzanotte.

Autostrade per l'Italia consiglia agli utenti in viaggio lungo le tratte autostradali dell'area padana di prestare la massima attenzione in quanto persistono ancora le condizioni favorevoli affinché il fenomeno di pioggia gelata si riproponga nuovamente nel corso della mattinata.



Per quanto riguarda la giornata odierna, al momento, lungo la rete gestita da Autostrade per l'Italia, si registrano nevicate di debole intensità sulle seguenti tratte:

- A23 Palmanova-Tarvisio tra Gemona Osoppo e il Confine di Stato;

- A27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto nord e il bivio A27/SS 51 Alemagn.

Nelle prossime ore la perturbazione raggiungerà l'Emilia a quote collinari e la Romagna anche a quota di pianura.



In relazione allo scenario in corso e all'evoluzione attesa nelle prossime ore, Autostrade per l’Italia rivolge agli utenti che dovranno mettersi in viaggio sulle tratte e nel periodo interessati dalle precipitazioni le seguenti raccomandazioni.

1. Programmare le partenze ben informati, evitando ove possibile il viaggio sulle tratte e nei periodi interessati dalle nevicate più intense e considerando comunque tempi di percorrenza superiori alla norma, per effetto delle precipitazioni, dell’azione dei mezzi antineve (che operano a 40 km/h) e del traffico stesso.

2. Intraprendere il viaggio solo dopo aver controllato la piena efficienza del veicolo, con il pieno di carburante e qualche genere di prima necessità, soprattutto se si viaggia con bambini.

3. Verificare la disponibilità a bordo e la piena funzionalità delle dotazioni di legge (giubbini rifrangenti; triangolo, catene da neve o pneumatici invernali in buone condizioni).

A tale riguardo si consiglia sempre l'uso di pneumatici invernali in luogo delle catene, più sicuri e adatti al transito su strade e autostrade in condizioni di fondo innevato; ove si disponesse delle sole catene, evitare assolutamente di montarle o smontarle lungo le corsie di emergenza o di marcia o all’interno delle gallerie per evitare gravi rischi per la sicurezza delle persone intralcio ai mezzi antineve (l’operazione è consentita solo in Area di Servizio e di Parcheggio).

4. Informarsi prima e costantemente durante il viaggio sulle previsioni e sull’evoluzione delle condizioni meteo e di viabilità (in calce i principali canali informativi), in modo da poter gestire per tempo le eventuali soste o cambi di itinerario.



Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sulle previsioni meteo saranno diramati tramite: i collegamenti My Way in onda sul canale 501 Sky Meteo24; sulle App My Way e My Way Truck, scaricabili gratuitamente dagli store di Android e Apple‎; su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky) e su Sky TG24, disponibile al canale 50 del Digitale Terrestre; sul sitoautostrade.it; su RTL 102.5; su Isoradio 103.3 FM; attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in Area di Servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il Call Center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.

