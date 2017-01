Neve a Trento: in azione già da ieri la manutenzione strade

13/01/2017

In totale i mezzi finora coinvolti sono 60 fra lame e salatori e 36 mini pale per la pulizia dei marciapiedi

>

La neve è finalmente arrivata anche a Trento città, senza causare particolari problemi.

La situazione viabilistica è infatti al momento più che buona.

La macchina organizzativa comunale, coordinata dall'ufficio manutenzione aree demaniali (strade), si è messa in moto già ieri sera verso le 20, attuando una salatura preventiva delle strade principali nei sobborghi, con particolare attenzione verso quelli più alti ed esposti alla perturbazione.

Intorno alle 22, quando ha cominciato a nevicare, l'attività di salatura si è estesa a tutte le strade, sempre partendo dai sobborghi per arrivare fino in città.



Alle 5 sono state attivate le macchine dotate di lame nei sobborghi, dove alle 7 è partita anche l'azione di pulitura dei marciapiedi.

In città le lame sono arrivate ad inizio mattinata, con interventi in particolare nelle zone sud e sulle strade secondarie, meno interessate dall'azione preventiva di salatura, ed è cominciata anche qui la pulitura dei marciapiedi, soprattutto per prevenire la formazione di ghiaccio nell'ipotesi di gelate nelle prossime ore.

In totale i mezzi finora coinvolti sono 60 fra lame e salatori e 36 mini pale per la pulizia dei marciapiedi.

© Riproduzione riservata