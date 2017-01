Premio A Lucia Annunziata e vernissage «Luci in Avalon»

13/01/2017

Lucia Annunziata ha ricevuto il Premio «Nolava» alla carriera, per la sua attività su vari fronti e per aver praticato «l’arte delle dimissioni»

Lucia Annunziata con la nostra Luciana Grillo, titolare della rubrica «Letteratura di genere».



L’associazione culturale Avalon di Salerno, guidata abilmente dalla dinamica presidente Dina Scalera, per la quarta volta ha organizzato, nel suggestivo Palazzo Fruscione che domina il vicolo Adelberga – di chiaro sapore longobardo – una Mostra d’arte contemporanea di singolare interesse, perché coinvolge pittori e scultori provenienti da tante regioni diverse (dalla Lombardia alla Puglia e alla Liguria), diversi essi stessi per le tecniche utilizzate, per la formazione professionale, per l’età e le esperienze di vita.

Infatti, tra gli artisti, si trovano medici come Guide de Filippo, geometri come Antonio Cosimato, fotografi come Paola Siano.

E quanto alle tecniche, si va dalla ceramica di Landi che la modella «in movimento nello spazio», al mosaico contemporaneo di Maria Eterna Baratta, all’acquerello, all’olio, alla tempera, alla pirografia di Scaramella, al monocromatismo della Siano, alla tecnica giapponese di Margherita Cuccurullo che sembra riparare profonde cicatrici con lamine d’oro.







L’inaugurazione di questa Mostra, sostenuta dal Comune di Salerno e da altri sponsor, non è stata soltanto occasione di incontro fra gli artisti e la cittadinanza, ma anche momento di riflessione sulla città di Salerno che, nel periodo natalizio, brilla per le «Luci d’artista», ma che da tanti anni, come ricorda l’ospite d’onore Lucia Annunziata, che a Salerno ha frequentato il Liceo Classico «T.Tasso» e l’Università, è attraversata da vivaci movimenti di pensiero e vissuta da giovani impegnati nel mondo del lavoro e del sociale, così da conquistare una sua precisa identità per cui non è più ricordata come la Salerno di Badoglio – piccola capitale del regno – o come «la Napoli minore», ma è riconosciuta come una città autonoma e forte, ricca di valori, di storia e di arte.

Lucia Annunziata, alla presenza di autorità politiche, ha ricevuto il Premio «Nolava» alla carriera, per la sua attività su vari fronti e per aver praticato «l’arte delle dimissioni».



Luciana Grillo - l.grillo@ladigetto.it









© Riproduzione riservata