Il 56° Trofeo Alberto Nicolodi è in programma l'11-12 febbraio

13/01/2017

Allo Stadio del Ghiaccio di Trento si svolgerà la manifestazione di pattinaggio velocità più antica e prestigiosa

Oltre cento giovani atleti di nove Nazioni per una grande kermesse del pattinaggio velocità in pista corta (short track).

Cresce l’attesa per la 56ª edizione del «Trofeo Alberto Nicolodi», manifestazione organizzata dalla Sportivi Ghiaccio Trento, che ritorna il prossimo 11 e 12 febbraio 2017, al Palaghiaccio di via Fersina a Trento, rappresentando uno degli eventi più prestigiosi ed attesi del panorama trentino e nazionale del pattinaggio velocità.

La manifestazione, organizzata dallo staff della Sportivi Ghiaccio Trento diretto dal presidente Guido Tomasi, che quando manca poco meno di un mese all’evento vede già la partecipazione record dei giovani rappresentanti di ben nove Nazioni Europee, che si confronteranno nelle categorie Junior B, Junior C, Junior D, Junior E e Junior F maschili e femminili (dagli 8 ai 16 anni di età), dando vita ad avvincenti sfide sull’anello di 111 metri, ricavato nel palazzetto del ghiaccio di Trento.

Le Nazioni già iscritte sono Francia, Gran Bretagna, Germania, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Spagna, Ungheria ed Italia, a testimonianza del valore e del prestigio internazionale raggiunto dalla rassegna organizzata dalla Sportivi Ghiaccio Trento sin dal lontano 1960.



Un’occasione unica per vedere nell’impianto della Città di Trento un evento internazionale di pattinaggio velocità di tale spessore.

Ezio Benini, Saverio de Tisi, Umberto Grillo, Benedetto Nicolodi e Guido Tomasi, nel corso di una riunione della Sportivi Ghiaccio Trento, idearono e fondarono nel 1960 il Trofeo Alberto Nicolodi a ricordo di un giovane pattinatore scomparso in un incidente stradale qualche mese prima.

Fino al 1985 le edizioni del Trofeo Alberto Nicolodi si sono svolte sul ghiaccio naturale della «magica» pista di Madonna di Campiglio (con 2 record del mondo ottenuti nel 1963 ad opera del tedesco G. Traub e nel 1968 del norvegese S. E. Stiansen), e nel 2000 l’ISU ha assegnato alla 40ª edizione del Trofeo Nicolodi la validità di prova di Coppa del Mondo.

Il Trofeo Alberto Nicolodi è una manifestazione che ha fatto la storia del pattinaggio velocità in Italia, e alla stessa competizione è stata assegnata dall’organizzazione Guinness World Record la prestigiosa etichetta di «Manifestazione internazionale di pattinaggio veloce su ghiaccio più vecchia del mondo, organizzata da un club», diventano inoltre l’evento sportivo più longevo del Trentino organizzato nell’arco di due giornate di gara.



Il programma del 56ª del Trofeo Nicolodi prevede l’inizio delle gare sulla pista indoor del Palazzetto del Ghiaccio di Trento sabato 11 febbraio 2017 alle 9, con la prima giornata di gare, e domenica 12 febbraio 2017 alle 8, con la disputa delle finali di categoria.

Al termine saranno premiati i primi tre di ogni categoria (vaso di cristallo) con medaglia ricordo a tutti i partecipanti.

Ospite d’onore della manifestazione 2017 sarà l’atleta tedesco Günter Traub, che nel gennaio del 1963 ottenne il record del mondo sulle quattro distanze proprio al Trofeo Nicolodi.

