Chef a Teatro: Showcooking con le eccellenze trentine

13/01/2017

Prima edizione al Teatro Valle dei Laghi: tre appuntamenti di showcooking con altrettanti cuochi stellati con piatti trentini

Chef Federico Parolari.



Tre chef stellati trentini prepareranno in diretta alcune eccellenze enogastronomiche della regione con l'aiuto di alcuni dei ragazzi del progetto «Diversamente a teatro».

Partirà il 19 gennaio al Teatro Valle dei Laghi la prima edizione di Chef a teatro, iniziativa organizzata da Oasi e Associazione Atti con il contributo di Fondazione Caritro e la collaborazione di Fondazione Aida e Apt Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi, che porterà a teatro l'eccellenza della tradizione enogastronomica locale, unita alle capacità riconosciute e premiate di tre cuochi di altissimo livello: Stefano Bertoni del ristorante Castel Toblino, Federico Parolari dell'osteria «A le due spade» e Alessandro Gilmozzi del Ristorante El Molin.

Chef Alessandro Gilmozzi.

A farcire le serate, oltre a tanti manicaretti e leccornie, la cronaca in diretta di Nereo Pederzolli, giornalista RAI esperto di enogastronomia, e le brevi letture a tema di Pino Costalunga, attore, regista e condirettore di Fondazione Aida, che sarà affiancato da Leopoldo del progetto Diversamente a teatro.

Oltre a Leopoldo, per lo stesso progetto, vi saranno anche Mirko, in qualità di aiuto cuoco, Paola ed Andrea nelle vesti di camerieri.

Chiara sarà invece responsabile della sala da pranzo, mentre Arianna ed Ornella si occuperanno del servizio bar.

Il 19 gennaio alle ore 20.00 lo showcooking sarà diretto da Stefano Bertoni, capisaldi dei suoi menù sono tradizione e creatività; menù che Bertoni costantemente aggiorna e rinnova, al variare delle stagioni, nelle cucine di Castel Toblino.

Chef Stefano Bertoni.

Il 16 febbraio sarà la volta del «mattarello» di Federico Parolari di A le Due Spade, l'osteria che da oltre cinque secoli soddisfa i palati di notabili, pellegrini viandanti e conciliari; mentre il 16 marzo toccherà ad Alessandro Gilmozzi del Ristorante El Molin, tra i migliori chef italiani della cucina di montagna.

Per partecipare alla serata (showcooking + cena: 18 euro) è necessario prenotare allo 0461 340158 o a info@teatrovalledeilaghi.it.

L'iniziativa è organizzata da Oasi e Associazione Atti con il contributo di Fondazione Caritro, e la collaborazione di: Fondazione Aida, Apt Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi.

