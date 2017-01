In ricordo di Gino Bolognani a un anno dalla scomparsa

Caro Gino, manchi, manchi al Tuo Paese Vigo Cavedine, ai coristi del Coro Cima Verde, al Mini Coro Camp Fiorì, alla musica, manchi a me e agli amici.

Non ci sei fisicamente, ma sei sempre con noi, nel nostro Coro il «Cima Verde» che assieme ad alcuni amici abbiamo fondato, una straordinaria avventura che da più di vent’anni anni racconta, attraverso le opere, una pagina di storia corale che tutti sanno riconoscergli.



Con queste poche righe, voglio ricordare la grande amicizia che ci legava, quante volte abbiamo giocato da ragazzini tra i porticati del paese di Vigo, scambiare i giornaletti o barattare le figurine dei calciatori, quando c’erano Jair, Mazzola e Suarez, perché Tu tifavi per la squadra dell’Inter e di conseguenza anch’io ho sempre tifato per la stessa squadra.

Riservato, possedevi il dono della pacatezza e della tolleranza, stimato nel Tuo lavoro e padre tenerissimo. Assieme abbiamo condiviso sessanta anni e oltre 45 di Coro.



Caro Gino, poco prima che te ne andassi, ho avuto il tempo di trascorrere con Te un po’ di tempo e anche in quella occasione sei stato grande!

Non Ti è mancato quell’inequivocabile sorriso un tantino beffardo, che Ti increspava le labbra, era il Tuo saluto e dimostrazione di affetto.

Quando T ho salutato poi, prima di lasciarTi eri nuovamente assopito.

Impensabile pensare che quella era l’ultima volta che ci vedevamo e gli ultimi pensieri scambiati. Conserverò per sempre nel cuore il ricordo di quel sorriso.

Grazie di tutto, Gino, e dovunque Tu sia, Ti raggiunga tutto il mio affetto.



Flaviano Bolognani