Altro trionfo per la trentina Sara Dellantonio a Madesimo

13/01/2017

Piazza d'onore per la Martina Peterlini – I team skialp convocato per i tricolori giovani

>

Ennesima vittoria ed ennesimo podio stagionale per lo Ski Team Trentino, la squadra agonistica dello sci alpino provinciale, che nello slalom speciale Fis di Madesimo ha visto trionfare la predazzana Sara Dellantonio (foto), davanti alla roveretana Martina Peterlini, che era salita sul podio anche nella gara di giovedì, valida per il Gran Premio Italia.

Sul terzo gradino del podio è salita la piemontese Anita Gulli.

Ma non è tutto, perché nella graduatoria della categoria aspiranti è giunto un argento per merito di Francesca Fanti, seconda alle spalle dell’altoatesina Celina Haller.

Due grandi prove per Sara Dellantonio, allenata come le altre ragazze trentine da Mirko Deflorian.



In testa anche al termine della prima manche dopo essere stata l’unica a scendere sotto il muro dei 48 secondi, lasciandosi alle spalle anche l’altoatesina fresca di medaglia assoluta Vivien Insam, con Martina Peterlini terza, la Dellantonio non si è risparmiata neppure nella seconda frazione, dimostrando talento e dimostrazione, mettendo assieme la migliore prestazione di giornata con in tempo complessivo di 1’37”39.

Otto centesimi inferiore a quello della Peterlini, autrice del miglior tempo nella seconda manche, e capace di centrare l’argento, con la Insam uscita di gara.

Ottavo posto assoluto poi per l’altra trentina Francesca Fanti, che è però risultata seconda fra le under 18, con un tempo di 27 centesimi superiore a quello dell’altoatesina Celina Haller, miglior aspirante.

Non è invece partita Marta Rossetti per un problema fisico.



DE ALIPRANDINI PRIMO NELLA FIS DI S. CATERINA

Gara Fis maschile invece a Santa Caterina in Valfurva con una Fis di combinata, valevole anche per la classifica del GP Italia seniores e juniores.

Il podio della gara Fis ha registrato il successo di Luca De Aliprandini con il tempo totale di 1'47"46, che ha preceduto per 1"61 Giulio Zuccarini, 19enne del Livigno, fra gli effettivi della nazionale giovanile terzo è Matteo De Vettori, staccato di 1"64 da De Aliprandini.

Il GP Italia, tanto nella categoria senior che in quella junior, è stato vinto da Federico Tomasoni, quinto nella classifica Fis.

Il podio seniores vede al secondo posto Michelangelo Tentori (7/o), e al terzo Giovanni Zazzaro (8/o).

Mentre la classifica junior premia Zazzaro con il secondo posto e al terzo vede Nicolò Molteni (9/o).

In chiave trentina da segnalare poi il 15esimo posto del primierotto Giovanni Pasini, quindi il 17esimo di Tobias Heel dello Ski Team Fassa e il 31esimo di Michele Gasparini.



Ecco il team di skialp per i tricolori giovani

Dopo i tricolori giovani e assoluti di sci alpinismo andati in scena a Madonna di Campiglio domenica 15 gennaio in Val Malenco verranno assegnati anche i titoli individuali per le categorie espoir (under23), juniores e cadetti.

Il responsabile tecnico Rino Pedergnana e l’allenatore Federico Nicolini hanno convocato a difendere i colori del Comitato Trentino Fisi i seguenti ragazzi: Federico Nicolini, Valentino Bacca, Elisa Dei Cas, Stefano Peroceschi, Marco Cunaccia, Valeria Pasquazzo, Alissa Micheli, Nicolò Corradi, Nicola Tomelin e Margherita Hofer.

Fra i favoriti per la conquista di una medaglia fra gli junior ci sarà anche Davide Magnini, trentino della Val di Sole, che è però tesserato con il Centro Sportivo Esercito.

