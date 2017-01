Trasporti e musei: con la Family Card sconti per le famiglie

13/01/2017

Rossi: «Un aiuto concreto alle famiglie per sostenerle nella quotidianità»

Un territorio sempre più a misura di famiglia.

Questo è lo spirito della «Family Card», uno strumento voluto dalla Giunta provinciale per offrire alle famiglie trentine concrete opportunità di risparmio.

La carta offre tariffe agevolate alle famiglie per viaggiare sui mezzi pubblici provinciali e per visitare le strutture museali del Trentino pagando un solo biglietto per nucleo famigliare composto da uno o due adulti e figli minorenni.

«La family card è una delle azioni previste dal bilancio 2017 - sottolinea il presidente Ugo Rossi - bilancio che ha tra le colonne portanti la famiglia e nel concreto l'adozione di nuove politiche per sostenerla nella quotidianità. Vogliamo incentivare le famiglie ad usare i mezzi pubblici e a conoscere da vicino il patrimonio culturale del nostro territorio. Per farlo abbiamo creato una card che permetterà con un unico biglietto per nucleo famigliare di viaggiare sui mezzi pubblici ed entrare nei musei.»

Da domenica 15 gennaio 2017, collegandosi al sito www.trentinofamiglia.it, sarà quindi possibile attivare la propria Family Card.



La carta è gratuita e può essere richiesta da ogni genitore con almeno un figlio minore di 18 anni, residente in Trentino, indipendentemente dal reddito.

La Family Card è la carta che offre agevolazioni e riduzioni per le famiglie trentine in cui sono presenti figli minori di 18 anni. Istituita dalla Giunta provinciale il 16 dicembre scorso, sarà attiva dal 15 gennaio.

Può essere richiesta gratuitamente dalle famiglie residenti in Trentino con almeno un figlio minorenne, seguendo la procedura guidata sul sito dell’Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili: www.trentinofamiglia.it.

La Family Card offre riduzioni per viaggiare sui mezzi pubblici provinciali e per visitare le strutture museali del Trentino pagando il solo biglietto dei genitori accompagnatori.



I trasporti

La Family Card consente ai nuclei famigliari composti da 1 o 2 adulti e fino a 4 minorenni di viaggiare pagando un solo biglietto di corsa semplice.

L'agevolazione vale su tutti i servizi urbani ed extraurbani (sia su gomma che su ferro) della provincia di Trento.

Si potrà usufruire della Family Card solamente se la famiglia viaggia insieme (quantomeno deve essere presente almeno un genitore e un figlio, ma non varrà se viaggiano i due genitori da soli).

Il biglietto extraurbano (acquistato in biglietteria o a bordo bus o alle self service ferroviarie) ed urbano (cartaceo) va esibito al personale di controllo sui mezzi insieme alla Family card.



Le strutture museali del Trentino

La Family Card consente ai nuclei famigliari composti da 1 o 2 adulti e tutti i figli minorenni, anche più di 4, di accedere alle strutture museali pagando un solo biglietto a tariffa ridotta.

Sarà attivo anche il servizio salta coda per bambini piccoli in passeggini e zainetti e al Muse sarà gratuito anche il servizio Maxi Ooh.

La card permetterà l'entrata a castelli e musei del Trentino.

Nello specifico sono previste riduzioni di entrata a 6 castelli e fortezze: castel Stenico, castel Beseno, castello del Buonconsiglio, castello Caldes, castel Thun e castello di Avio.

Per quanto riguarda il settore archeologico e delle tradizioni sarà possibile visitare il Museo delle Palafitte del Lago di Ledro, lo Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas e il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina a San Michele all’Adige.

Nell'ambito dell'arte il Mart e la Casa d’Arte Futurista Depero a Rovereto e la Galleria Civica a Trento.

Per quanto riguarda l'area scientifica prevede l'accesso al Giardino Botanico Alpino a Viote Monte Bondone, al Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni, al MUSE Museo delle Scienze e al Museo geologico delle Dolomiti a Predazzo.



Come attivarla

La Family Card può essere richiesta da ogni genitore in possesso della Carta Provinciale dei Servizi attiva (info su www.servizionline.provincia.tn.it), necessaria per la verifica dei dati e l’autenticazione, e con almeno un figlio minore di 18 anni.

Basta collegarsi al sito www.trentinofamiglia.it/Family-Card e seguire le indicazioni.

Una volta ultimata la procedura, è possibile stampare autonomamente la Family Card in formato cartaceo.

Se si desidera averla in formato plastificato, è possibile recarsi allo Sportello Famiglia presso l'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili.

La Family Card può essere utilizzata da ciascun genitore che usufruisca del servizio assieme al figlio; non è cedibile e, in caso di compimento del 18° anno dei figli o di nuove nascite, va rinnovata.



Per informazioni

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere allo Sportello Famiglia attivo presso l’Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili in via don G. Grazioli 1 a Trento (tel. 0461 493144 - 0461 493131).

