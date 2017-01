Mattarello: chiude la Confezione Moda Italia con 57 dipendenti

13/01/2017

L'annuncio dell'azienda: «La multinazionale della moda riorganizza l'attività»

La notizia non è ancora ufficiale, ma lunedì mattina i lavoratori della «Confezione Moda Italia Srl», l’azienda del Gruppo Calvin Klein che sorge a Mattarello dove un tempo c’era la Hilton, riceveranno la notizia ufficiale che lo stabilimento chiuderà i battenti.

È un disastro vero e proprio, perché si tratta di 57 lavoratori dipendenti che perderanno il posto di lavoro.

La decisione è stata presa perché il gruppo ha attivato quello che si dice «un processo riorganizzativo», che tradotto in termini pratici significa chiudere alcuni stabilimenti di produzione decentrati.

Alcuni anni fa, in piena crisi, erano stati messi in mobilità 12 dipendenti, ma non era mai stata ventilata l’eventualità di una chiusura totale.



Immediata anche la presa di posizione del presidente del Consiglio provinciale Bruno Dorigatti, che ha diramato il seguente comunicato alle redazioni:

Esprimo la mia piena solidarietà a tutte le dipendenti e ai dipendenti della CMI srl di Mattarello, ai cui rappresentanti sindacali oggi è stato comunicato che lo stabilimento chiuderà definitivamente.

È una brutta tegola per tutta la comunità trentina e per il nostro sistema produttivo, che perde un pezzo importante legato ad un marchio prestigioso di livello internazionale.

Sono certo di esprimere l’opinione dell’intero Consiglio provinciale nel ribadire non solo la vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti e alle loro famiglie, ma soprattutto la volontà di mettere in campo fin da subito ogni possibile strumento di tutela.

© Riproduzione riservata