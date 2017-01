Golf –In Sudafrica leader Graeme Storm, sale Edoardo Molinari (35°)

13/01/2017

Rory McIlroy al quinto posto – Escono al taglio Philip Geerts (am) e Nino Bertasio

Edoardo Molinari, 35° con 141 colpi (71-70, -3), ha guadagnato otto posizioni nel BMW South African Open, torneo in combinata tra European Tour e Sunshine Tour che si disputa al Glendower GC (par 72) di City of Ekurhuleni in Sudafrica.

La classifica è provvisoria perché il secondo giro è stato sospeso con 45 giocatori ancora in campo, ma c’è già il verdetto per gli altri due azzurri che usciranno al taglio: il dilettante del Parco di Roma GC Philip Geerts, 111° con 148 (75-73, +4), e Nino Bertasio, 146° con 152 (79-73, +8).



Al vertice con 132 (69 63, -12) l’inglese Graeme Storm, che con 63 (-9) ha eguagliato il record del percorso. Ha due colpi di vantaggio sullo statunitense Peter Uihlein e sui sudafricani Jbe Kruger e Trevor Fisher jr (134, -10). Al quinto posto con 135 (-9) il nordirlandese Rory McIlroy, numero due mondiale e grande favorito.

Il montepremi è di 1.035.000 euro con prima moneta di 164.409 euro.

Diretta su Sky.

© Riproduzione riservata