Delta Informatica Trentino chiamata al riscatto

13/01/2017

Domenica al Sanbàpolis arriva il Mondovì della freschissima ex Maria Nomikou

Dopo la bruciante sconfitta interna rimediata sabato scorso con Chieri, la Delta Informatica Trentino avrà l'immediata occasione di riconciliarsi con il proprio pubblico, in virtù di un calendario che proporrà alle gialloblù un'altra sfida casalinga: domenica alle 17 il Sanbàpolis sarà infatti teatro della prima giornata del girone di ritorno, con Moncada e compagne opposte al Lpm Bam Mondovì, neo promossa cuneese che occupa attualmente l'ultimo posto in graduatoria in coabitazione con Cisterna.

In casa trentina la soglia di attenzione in vista del match di domenica pomeriggio è ai livelli d'allerta, vista la defezione di Ramona Aricò, infortunatasi con Chieri, e l'assenza di Maria Nomikou, che in settimana ha rescisso consensualmente il suo contratto con la società del presidente Roberto Postal.

Una Nomikou che sarà però comunque a Trento, visto che la laterale greca terminerà la stagione proprio con la maglia di Mondovì: le piemontesi, da tempo alla ricerca di una laterale per completare il proprio organico, hanno infatti puntato sulla schiacciatrice ellenica che ha conosciuto nella giornata di giovedì le sue nuove compagne e, pratiche di tesseramento permettendo, potrebbe essere a disposizione di Secchi già per il match con Trento.





QUI DELTA INFORMATICA TRENTINO

L'infortunio occorso a Ramona Aricò si è rivelato meno serio del previsto ma per rivedere in campo l'opposto messinese si dovrà attendere quanto meno fino alla sfida di Coppa Italia contro Settimo Torinese in programma mercoledì sera.

Iosi, in attesa che il direttore sportivo Franco Tonetti completi l'organico con l'ingaggio di una nuova pedina in posto-4, dovrà dunque fare i conti con una rosa numericamente ristretta nel parco di attaccanti di palla alta con la sola Francesca Michieletto come alternativa alle bande Coppi e Kijakova e all'opposto Antonucci.



«Innanzitutto mi preme salutare e ringraziare Maria Nomikou per l'impegno e la professionalità dimostrati in questi mesi, – spiega Ivan Iosi, tecnico della Delta Informatica Trentino Rosa. – Chissà se la troveremo dall'altra parte della rete, sinceramente spero non sia così perché sarebbe spinta da motivazioni particolari che potrebbero portarla a disputare un'ottima partita.

«Chiaramente in questo momento la rosa è incompleta ma abbiamo tuttavia alternative importanti e giocatrici che avranno particolarmente voglia di mettersi in mostra e di dimostrare il proprio valore.

«Mondovì è una squadra in crescita, che all'andata ha pagato lo scotto del salto di categoria ma che recentemente ha dimostrato di essere maturata molto: dovremo prestare grande attenzione, soprattutto al loro opposto Bici, che è il terminale offensivo principale della squadra.»



QUI LPM BAM MONDOVÌ

La storia della società cuneese inizia circa trent'anni fa nell'ambito del circolo Acli Unione Sportiva Altipiano, che tra le altre discipline si occupava anche di pallavolo femminile.

Mondovì parte dalle categorie inferiori, Seconda e Prima Divisione, ottenendo la promozione in D nel 1992 e in C 1993. Nel 2004 assume la denominazione attuale di LPM Pallavolo Mondovì grazie all'apporto sempre più importante dello sponsor storico, LPM Prefabbricati.

Il 14 maggio 2008 le piemontesi sbarcano in un campionato nazionale, battendo Biella ai playoff e centrando il pass per la B2. Nel 2011/2012 Mondovì accede ai playoff promozione di B2 ma viene eliminato nei quarti di finale da Rovereto ma l’anno successivo centra il bersaglio grossi, vincendo il campionato e salendo in B1.

Il resto è storia recente: l’8 giugno Mondovì sconfigge Lodi anche in gara-2 della finalissima dei playoff e vola nella seconda serie nazionale.

In estate la novità principale riguarda la guida tecnica, con l’arrivo sulla panchina delle monregalesi di Luca Secchi, lo scorso anno a Soverato.



I PROBABILI SESTETTI

Iosi si affiderà a Moncada al palleggio in diagonale ad Antonucci (in vantaggio rispetto a Michieletto), Kijakova e Coppi saranno le bande, Fondriest e Rebora le centrali e Zardo il libero.

Il tecnico della compagine cuneese Luca Secchi risponderà presumibilmente con Stomeo, già all'Argentario nel recente passato, al palleggio, Bici opposto, Dhimitriadhi (o Nomikou) e Camperi laterali, Borgogno e Bruno al centro della rete e Poma libero.



CURIOSITÀ

Quella in programma domenica sarà la seconda sfida assoluta tra Trento e Mondovì.

L'unico precedente risale infatti al match d'andata dell'attuale campionato: nell'occasione, il 16 ottobre 2016, la Delta Informatica espugnò il PalaManera in quattro parziali con Aricò e Nomikou top scorer del match con 16 palloni a testa stampati a terra.

Proprio Maria Nomikou, nel caso in cui la greca andrà a referto con la sua nuova squadra, sarà l'unica ex della sfida.



ARBITRI

I direttori di gara del match tra Delta Informatica Trentino e Lpm Bam Mondovì saranno Alessandro Noce e Frederick Moratti.



RADIO, TV E INTERNET

Chi non potrà seguire la gara dagli spalti di Sanbàpolis potrà farlo tramite internet. Gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo serie A (www.legavolleyfemminile.it).

Ovviamente saranno costantemente aggiornati anche i canali social della Delta Informatica: sulla pagina facebook, all’indirizzo www.facebook.com/trentino.rosa, potrete seguire l’andamento del match in tempo reale.

La Lega Pallavolo ha inoltre lanciato l'App Livescore Lega Volley Femminile, l'applicazione per dispositivi iOS e Android grazie alla quale si potranno seguire i risultati in diretta di tutte le partite del Campionato di Serie A1 e A2, di Coppa Italia e degli Eventi, consultare calendario e classifica, conoscere gli appuntamenti televisivi e i dettagli di ogni singola partita.



BIGLIETTI

I tagliandi per la partita saranno acquistabili direttamente alla cassa del palazzetto dello sport di Sanbàpolis, a partire dalle ore 15.30.

I biglietti, inoltre, sono in prevendita sul circuito Viva Ticket, all’indirizzo www.vivaticket.it.

Tutte le informazioni per raggiungere il palazzetto di Sanbàpolis sono disponibili sul nostro sito internet, all’indirizzo http://trentinorosa.it/come-raggiungerci.



MERCOLEDÌ COPPA ITALIA CON INGRESSO GRATUITO

Mercoledì sera (ore 20.30) la Delta Informatica sarà nuovamente protagonista al Sanbàpolis per affrontare la Lilliput Settimo Torinese nel match d'andata dei quarti di finale di Coppa Italia.

Per l'occasione la società ha deciso di fare un gradito regalo ai propri tifosi e agli appassionati di pallavolo: l'accesso alle tribune di Sanbàpolis sarà infatti gratuito per tutti.

© Riproduzione riservata