«Arte dopo il 1900»: lo straordinario regalo di Kreuzer

13/01/2017

Oggi la preview con Van Staa, Bizzo e Dorigatti, sabato 14 gennaio l’apertura

Palazzo Trentini apre domattina alle 11 le porte al pubblico, per mostrare - fino all’11 marzo - la straordinaria carrellata di 48 opere, che sostanzia «Arte dopo il 1900», l’iniziativa espositiva promossa dalla Presidenza del Consiglio provinciale di Trento.

Tredici grandi artisti tirolesi, tredici dal Sud Tirolo, tredici della nostra provincia: questa la composizione territoriale di una rassegna che chiude in bellezza la presidenza biennale trentina in seno al Dreier Landtag, la collaborazione transfrontaliera fra le assemblee legislative dei tre «pezzi» del Tirolo storico.

Oggi pomeriggio l’esposizione è stata presentata alla stampa e alle autorità. Per l’occasione il presidente Bruno Dorigatti ha ricevuto anche la visita di Herwig Van Staa (presidente del Land Tirol) e di Roberto Bizzo (presidente del Consiglio provinciale di Bolzano).



Dorigatti ha subito espresso il rammarico per le condizioni di salute che hanno reso impossibile la presenza anche di Josef Kreuzer: si tratta dello straordinario imprenditore-mecenate altoatesino, proprietario dell’omonima collezione da cui sono state estratte le opere della mostra.

Il presidente l’ha omaggiato sentitamente, ricordando di aver potuto visitare la sua residenza in centro a Bolzano, dove sono custoditi 1.500 dipinti, disegni e sculture, una bellezza inimitabile che Kreuzer ha deciso di donare alla Provincia altoatesina assieme all’edificio stesso.

«Sono stato molto colpito da questa grande sensibilità – ha detto Dorigatti – che ha spinto il collezionista a mettere un patrimonio di così grande valore a disposizione di tutta la comunità.»



Il presidente ha detto che la mostra a palazzo Trentini racconta il dialogo tra i tre territori dell’Euregio e sottolinea in modo esemplare il cammino che stanno facendo ormai dal 1991, per approfondire amicizie e interazioni e per rendere i confini dei fili di seta, proprio come auspicava un leader come Magnago.

Van Staa ha sottoscritto in pieno l’importanza di lavorare sul piano culturale per rafforzare i legami fra Trento, Bolzano e Innsbruck, rammentando che anche in qualità di vicepresidente del Comitato delle Regioni europee si è prodigato per questa finalità.

Il presidente tirolese ha salutato in particolar modo tre amici artisti presenti in sala: Gotthard Bonell (che l’ha ritratto per la galleria dei sindaci di Innsbruck), Robert Bosisio (che ha esposto anche nel capoluogo del Tirolo) e Willy Verginer, di cui ha mostrato di apprezzare moltissimo opere importanti come quelle esposte al Berg Isel, tra cui il ritratto dell’ultimo imperatore Carlo d’Asburgo, realizzato per conto dell’Ordine del Vello d’Oro.



Un saluto è andato infine all’indirizzo del curatore Carl Kraus, assieme al quale Van Staa ha lavorato per l’acquisizione al Ferdinandeum di Innsbruck di un’altra rilevante collezione d’arte, la Kilschl, presto aperta alle visite.

Il presidente Bizzo ha infine argomentato che la raccolta di opere in mostra da domani a Trento rende il senso profondo di un vasto territorio che si sente intimamente connesso. Rende insomma l’idea di una storia nostra e comune.

Anche Bizzo s’è detto ammirato per la donazione disposta da Kreuzer, che dimostra nei fatti come l’arte vera non si può possedere, perché è patrimonio dell’umanità.

Oggi pomeriggio ha parlato anche l’architetto Roberto Festi, curatore della mostra e del catalogo assieme a Kraus, spiegando che la scelta tra le opere della collezione Kreuzer è stata ispirata proprio al racconto del sentimento comune che – attraverso il ventesimo secolo, suddiviso in tre periodi - lega Trentino, Alto Adige e Tirolo austriaco.

Kraus, infine, ha parlato di collezione senza eguali, che è un regalo per tutta la comunità e un mattone su cui costruire ancora l’edificio della collaborazione fra territori.

