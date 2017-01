Arrestato a Bolzano un marocchino trentottenne

13/01/2017

Scalmanato e ferito, ha aggredito gli agenti della Volante che lo portavano all’ospedale

Arrestato nella notte un trentottenne marocchino, regolare sul territorio italiano.

Lo straniero, a seguito di aggressioni verbali e fisiche nei confronti di alcuni ospiti del centro emergenza freddo di Bolzano, è stato fermato dalla Volante e condotto presso il locale nosocomio a seguito di ferite procuratesi con una bottiglia in vetro.

Lungo il tragitto ha anche danneggiato l’interno della vettura di servizio.



Giunto in ospedale, ha aggredito verbalmente ed anche con sputi, calci e pugni sia i poliziotti intervenuti che i sanitari.

Condotto presso gli Uffici della Questura è stato arrestato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale oltreché per danneggiamento.

Successivamente è stato accompagnato presso la locale Casa Circondariale a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

