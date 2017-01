Short Track, è subito super Italia agli Europei di Torino

13/01/2017

In gran forma con la Fontana avanti in tutte le distanze ed entrambe le staffette qualificate per le semifinali

Arianna Fontana, 26 anni, qualificata in tutte le distanze. - Credit: Francesco A. Armillotta.



Parte fortissimo l'Italia ai Campionati Europei di short track di scena questo week-end al Palavela di Torino. Nella prima giornata dedicata a batterie e qualificazioni, prestazioni perfette per Arianna Fontana, la più attesa tra gli azzurri in gara.

La campionessa valtellinese delle Fiamme Gialle Predazzo chiude infatti prima nelle batterie di tutte e tre le distanze in programma, conquistando i quarti di finale dei 500 e le semifinali di 1.000 e 1.500.

Percorso netto anche per Lucia Peretti (C.S. Esercito Courmayeur), seconda in batteria nei 500 e nei 1.000 e prima nei 1.500, avanti dunque senza alcun intoppo. Martina Valcepina (Fiamme Gialle Predazzo), terza e ultima azzurra in gara nelle singole distanze, manca il pass soltanto nei 1.000, mentre prosegue il cammino con il successo nella batteria dei 500 e il terzo posto in quella dei 1.500.

Nessun passo falso nemmeno per la staffetta femminile formata da Arianna Fontana, Lucia Peretti, Martina Valcepina e Cecilia Maffei (Fiamme Azzurre Roma), seconda in batteria dietro alla Francia e davanti alla Bulgaria e qualificata così alle semifinali di domani, dove affronterà Olanda, Russia e Bielorussia.



Bella Italia anche al maschile: giornata perfetta per Andrea Cassinelli (V.G. Torino), secondo in tutte le batterie e qualificato su 500, 1.000 e 1.500.

Tommaso Dotti (Fiamme Oro Moena) centra il pass nei 1.000 (primo in batteria) e nei 1.500 (secondo in batteria) mentre manca l'accesso ai quarti di finale dei 500, dove invece passa il turno il terzo azzurro impegnato, Davide Viscardi (Agorà Skating Team Milano), secondo in batteria ed eliminato invece poi su 1.000 e 1.500.

Ottima prova infine pure per la staffetta maschile formata da Davide Viscardi, Tommaso Dotti, Nicola Rodigari e Yuri Confortola, seconda in batteria dietro all'Ungheria e qualificata per le semifinali, dove sfiderà Russia, Francia e Belgio.

Domani in programma semifinali e finali dei 1.500, quarti, semifinali e finali dei 500 e, infine, le semifinali delle staffette.

