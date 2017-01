Una torta nunziale per festeggiare la 14ª edizione di «Idee Sposi»

13/01/2017

Così apre i battenti la più importante fiera del Trentino dedicata al pianeta matrimonio

Il pizzo? Un evergreen. Quella del 2017 sarà una sposa romantica e poetica dicono i professionisti del settore presenti alla manifestazione con le loro creazioni.

Ma ogni donna ha il suo stile e ogni stile la sua linea.

Ecco allora che non mancano le proposte nemmeno per chi desideri uscire dagli schemi: profili anni Sessanta, longuette o gonne a campana. E se è vero che, di solito, gli occhi sono sempre puntati sulla sposa, è vero anche che puro lo sposo vuole la sua parte: il papillon ha sempre più successo rispetto alla cravatta e torna il damascato.

Si osa anche con i colori, dal bordeaux all’azzurro.

Che il rito sia civile o religioso, a ogni modo, all’abito da sogno non si rinuncia. Anche nel caso delle unioni civili: eccentrico o tradizionale, ogni coppia – che sia etero o omosessuale – nel giorno più importante investe sullo stile.



Ma se quello degli abiti è il settore più rappresentato fra i padiglioni di Idee Sposi, che ha aperto i battenti incorniciata dalla prima neve della stagione scesa in città, ampia è anche la proposta dei professionisti della ristorazione, con servizi di catering, hotel e ristoranti, senza dimenticare la possibilità di scoprire e conoscere location da sogno in angoli inaspettati del Trentino.

Non mancano ovviamente le bomboniere, anche solidali, gli studi fotografici, le gioiellerie, parrucchieri ed estetisti, le pasticcerie, le agenzie di viaggio con le proposte per la luna di miele, quelle specializzate nell’intrattenimento e nel noleggio di vetture con e senza autista.







«Si tratta di professionisti e aziende di qualità, leader nel loro settore, di grande esperienza e affidabilità – osserva il presidente di Keeptop Fiere, che con passione organizza la manifestazione, Milo Marsili – in grado di offrire piena garanzia a chi si appresta a vivere uno dei momenti fondanti della storia di ogni coppia».

«Idee Sposi è una manifestazione importantissima visto l’alto numero di aziende presenti, al 90% trentine – sottolinea anche il presidente di Confesercenti Renato Villotti – le piccole e medie imprese sono il polmone dell’economia.»



Anche l’assessore con delega per le politiche economiche e agricole, tributi e turismo del Comune di Trento Roberto Stanchina ricorda di aver organizzato il suo matrimonio proprio grazie a una visita nel padiglione di Trento Fiere.

«Spero che anche tante altre coppie possano godere di questa opportunità – afferma – e che il settore del wedding continui a crescere e porti gioia e fortuna sia alle coppie che decidono di sposarsi che alle imprese che vi operano».







Chi preferisce affidarsi a un professionista per alleggerire l’impegno dei preparativi, potrà anche avvalersi della competenza dei wedding planner presenti a Trento Fiere, sempre aggiornati e pronti a intercettare e rivisitare le ultime tendenze che arrivano da Londra e dagli Stati Uniti per garantire agli sposi la giornata ideale.

Dal rosa cipria all’azzurro, a farla da padrone sono i colori pastello e i polverosi: i professionisti del wedding sono sempre alla caccia dell’allestimento perfetto, in consonanza con le preferenze degli sposi.

Perché le nozze più riuscite sono proprio quelle che rispecchiano nella maniera più totale i loro protagonisti. Perché gli sposi sanno cosa vogliono, a volte hanno solo bisogno di qualcuno che riesca a concretizzare le loro idee, proposte ed esigenze.

Insomma, grazie all’accurata selezione che porta a Trento Fiere solo i migliori professionisti del settore, i futuri sposi hanno l’occasione, in un’unica visita, di vivere in anteprima il giorno del tanto atteso «sì».



La fiera si potrà visitare anche sabato 14 e domenica 15 gennaio dalle 10 alle 19.

L’ingresso costa 7 euro, il biglietto ridotto 4 (per over 65 oppure compilando l’apposito modulo all’indirizzo www.ideesposi.eu o tramite coupon sui giornali).

