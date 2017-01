Galleria di Tenna: al via lunedì i lavori di messa in sicurezza

13/01/2017

Gli interventi saranno realizzati solo di notte per arrecare minori disagi alla circolazione

Inizieranno lunedì 16 gennaio i lavori di risanamento e messa in sicurezza della galleria di Tenna, sulla statale 47 della Valsugana, lungo il tratto che costeggia il lago di Caldonazzo.

Durante l'esecuzione effettiva degli interventi - che termineranno alla fine di aprile - è prevista la chiusura al traffico totale della galleria.

Pertanto, per arrecare minori disagi possibili alla circolazione, i lavori verranno eseguiti solo di notte, dalle ore 21.00 alle ore 6.00, con deviazione del traffico su strade provinciali e comunali.

Durante il giorno verranno sospesi e la galleria sarà regolarmente transitabile.

«L'intervento – ricorda l'assessore alle infrastrutture Mauro Gilmozzi – era particolarmente atteso e consentirà di rimettere a nuovo una viabilità strategica per il Trentino, che deve sopportare quotidianamente ingenti flussi di traffico.

«Sarà nostra cura farlo nel minor tempo possibile limitando al massimo i disagi a chi transita sul quel tratto di Valsugana.»



I principali dati tecnici dell'intervento.



DATI GENERALI

Committente: Provincia autonoma di Trento - Servizio opere stradali e ferroviarie

Responsabile del procedimento: ing. Mario Monaco

Progettista: ing. Stefano Fuoco

Direttore dei Lavori: ing. Nicola Simoni

Coordinatore per la sicurezza: ing. Andrea Alfarè

Appaltatore: UNIROCK S.r.l. Via degli Artigiani, 16/A 39100 Bolzano



IMPORTI E TEMPI

Importo totale progetto € 1.126.831,54

Importo somme a disposizione € 268.346,86

Importo di aggiudicazione € 677.793,97

Ribasso d’asta medio 28,89 %

Consegna lavori 16/01/2017

Tempo contrattuale per eseguire i lavori 100 giorni

Termine ultimo per ultimazione lavori inizialmente previsto 26/04/2017



DESCRIZIONE DELL'OPERA

L’intervento si propone di eseguire delle opere di risanamento della Galleria di Tenna ubicata lungo la S.S. 47 della Valsugana tra il km 114,204 e il km 114,537, lungo il tratto costeggiante il Lago di Caldonazzo.

Le lavorazioni costituenti l’intervento variano a seconda della tratta in galleria in funzione dell’entità degli ammaloramenti e dello stato di degrado riscontrato a seguito delle indagini preliminari alla progettazione.



Nel complesso sono previsti i seguenti lavori:

- pulizia della superficie di intradosso tramite sabbiatura del rivestimento;

- stuccatura degli eventuali vuoti;

- messa in opera del sistema di drenaggio per l’acqua ai piedritti;

- posa in opera della lamiera in acciaio inox a protezione del sistema di drenaggio dell’acqua;

- riprofilatura dell’intradosso esistente nelle zone fuori sagoma

- posa del pacchetto di impermeabilizzazione e di drenaggio;

- realizzazione del nuovo rivestimento interno;

- verniciatura delle pareti.



GESTIONE DEL TRAFFICO

Tutte le lavorazioni, da inizio a fine lavori, avverranno con la chiusura totale del traffico in galleria. Considerati i volumi di traffico gravanti sulla S.S. 47 della Valsugana, le lavorazioni saranno effettuate nelle sole ore notturne; sono quindi previste due fasi:

- fase notturna (dalle ore 21.00 alle ore 6.00) con chiusura al traffico della galleria ed esecuzione delle lavorazioni previste;

- fase diurna (dalle ore 6.00 alle ore 21.00) con apertura al traffico della galleria e sospensione delle lavorazioni previste.



Il traffico sarà deviato su strade provinciali e comunali come indicato da apposita segnaletica (secondo quanto previsto dall'ordinanza del 10 gennaio scorso del Dirigente del Servizio Gestione Strade).

