Volley, la guida a Sir Safety Conad-Diatec Trentino

14/01/2017

Superlega, domenica 15 gennaio a Perugia lo scontro diretto per il 2°posto

Dopo l’anticipo di venerdì sera Ravenna-Molfetta (2-3), domenica 15 gennaio si gioca il resto del programma del diciannovesimo turno (il sesto del girone di ritorno) di regular season di SuperLega UnipolSai 2016/17.

La Diatec Trentino sarà di scena al PalaEvangelisti di Perugia contro i padroni di casa della Sir Safety Conad nell’assoluto big match di giornata.

Fischio d’inizio programmato per le ore 18, con diretta su RAI Sport 1 e Radio Dolomiti.





QUI DIATEC TRENTINO

Centrata la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia 2017 (uno degli obiettivi della stagione), la formazione gialloblù può tornare a dedicarsi al campionato, affrontando una delle trasferte più delicate di tutta la stagione regolare.

A Perugia Lanza e compagni proveranno infatti a difendere il secondo posto in classifica dall’assalto dei padroni di casa, che inseguono con una sola lunghezza di ritardo.



«Per centrare un risultato positivo serviranno agonismo e gioco di alto livello, – ha presentato l’appuntamento l’allenatore Angelo Lorenzetti. – Perugia aveva statistiche importanti già nel girone d’andata, quando riuscimmo a batterla al PalaTrento, e le ha ulteriormente migliorate in quello di ritorno.

«Per avere chance di successo dovremo mettere in campo qualcosa in più sotto tutti i punti di vista, non ultimo quello legato al temperamento.

«Siamo contenti di quanto fatto sin qui in SuperLega, ma per continuare nel percorso intrapreso abbiamo bisogno di una grande prestazione anche in gare come queste che non sono un banco di prova, bensì un banco di studio.»



La squadra partirà al gran completo nel primo pomeriggio in pullman per l’Umbria, dopo aver svolto l’allenamento della vigilia in mattinata al PalaTrento. Perfettamente recuperati Nelli e Daniele Mazzone; in questa circostanza il tecnico marchigiano avrà quindi solo problemi di abbondanza nella scelta dello starting six.

Al PalaEvangelisti, dove domenica mattina svolgerà la classica rifinitura pre-gara, la Diatec Trentino disputerà la 28ª partita ufficiale della sua stagione, la 687ª di sempre nella storia di Trentino Volley, la 374ª in trasferta, in cui in 234 casi ha colto l’affermazione.



GLI AVVERSARI

La sconfitta al tie break subita mercoledì sera di fronte al proprio pubblico contro Piacenza nei quarti di finale di Del Monte® Coppa Italia 2017 ha posto fine una striscia di 14 vittorie consecutive, che per la Sir Safety Conad Perugia durava dallo scorso 9 novembre. Il primo ko della gestione Bernardi, che ha preso il posto di Kovac sulla panchina umbra dall’11 novembre, costringerà una delle formazioni maggiormente accreditate alla vigilia a seguire solo da spettatrice la Final Four di Bologna e a concentrarsi sugli ultimi due obiettivi ancora possibili: SuperLega e Champions League.

Il match di domenica diventa quindi un passaggio fondamentale per le ambizioni perugine legate al campionato; di fronte al pubblico delle grandi occasioni, gli umbri cercheranno di confermare la tradizione favorevole con Trento dei due confronti più recenti giocati al PalaEvangelisti (entrambi vinti per 3-1).

In casa durante la regular season in corso i Red Devils hanno perso solo una partita sulle nove giocate (contro Modena l’1 novembre) e lasciato per strada appena altri due punti.

Il rientro di Atanasijevic e il costante apporto offerto dai nuovi acquisti Podrascanin (miglior blocker della categoria) e Zaytsev (secondo nella classifica degli ace) hanno consentito a Perugia di diventare la squadra che mura di più e la seconda che raccoglie più punti col servizio.

Tre gli ex di turno in rosa: il libero Bari, il centrale Birarelli e lo schiacciatore Della Lunga, che si sono ritrovati proprio in questa stagione tutti di nuovo assieme dopo i tanti anni (e i tanti successi) vissuti assieme a Trento.



I PRECEDENTI

Quello di domenica sarà il quindicesimo confronto assoluto fra le due Società, che hanno iniziato a sfidarsi ufficialmente solo nella stagione 2012/13, ma che durante le ultime tre hanno decisamente alzato la frequenza del loro confronto. Il bilancio è favorevole per 11-3 ai gialloblù, che al PalaTrento hanno vinto otto dei nove confronti disputati (l’ultimo, nel girone d’andata: 3-1 il 29 ottobre, con Giannelli mvp).

Nei cinque precedenti disputati al PalaEvangelisti in tre casi è arrivato il successo dei gialloblù: una volta per 3-0 (7 novembre 2012) e due per 3-2 (il 22 dicembre 2013 e il 26 ottobre 2015), mentre nelle ultime due occasioni sono stati gli umbri ad avere la meglio per 1-3: il 28 aprile 2014 (gara 2 di semifinale scudetto) e l’8 novembre 2015 (match di regular season).

La Sir Safety è una Società originaria di Bastia Umbria, trasferitasi poi a Perugia nel momento in cui approdò in Serie A2, e quindi non riconducibile al sodalizio targato RPA-LugiBacchi.it che giocò nel capoluogo umbro fra il 2002 ed il 2010 e che Trento sfidò 21 volte, vincendo in 12 occasioni.



GLI ARBITRI

L’incontro sarà diretto da Giorgio Gnani (di Ferrara, in Serie A dal 1997 ed internazionale dal 2009) ed Andrea Puecher (di Padova, ruolo dal 2003 ed internazionale dal 2013).

I due fischietti sono alla prima gara congiunta in SuperLega UnipolSai 2016/17, la settima personale per Gnani (che in questo campionato ha già diretto Trento-Latina 3-0 e Molfetta-Trento 2-3) e la decima per Puecher, che ha incrociato Trentino Volley durante il torneo in corso nella sfida casalinga vinta per 3-1 sulla Lube e nelle due gare di inizio stagione di Supercoppa Italiana (Modena-Trento 3-1 e Civitanova-Trento 3-2).



TV, RADIO E INTERNET

Il match sarà un evento mediatico globale, godendo della diretta contemporanea su tv, radio ed internet. La gara verrà infatti trasmessa da RAI Sport 1, canale presente sia sulla piattaforma digitale terrestre sia su quella satellitare di Sky al numero 227, con commento affidato a Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta; la partita verrà diffusa anche su internet in streaming video e audio all’indirizzo www.raisport.rai.it/dl/raisport/multimedia/diretta.html e conterà su una visibilità intercontinentale (oltre una trentina di paesi collegati) grazie alle dirette programmate da Bandsports, Sportsklub, Sportsklub Poland, Sky Mexico, Sportsmax Caraibi, Saran, Telesport, Ote, Img e Perform.

L’incontro sarà come sempre trasmesso in cronaca diretta ed integrale anche da Radio Dolomiti, radio partner della Trentino Volley, a partire dalle 17.55. Tutte le frequenze per ascoltare il network regionale sono disponibili sull’home page del sito della Società, www.trentinovolley.it, mentre su www.radiodolomiti.com sarà inoltre possibile ascoltare la radiocronaca in streaming accedendo alla sezione «On Air».

In tv la differita integrale della gara andrà in onda lunedì 16 gennaio alle ore 21.30 su RTTR, tv partner della Società di via Trener.

© Riproduzione riservata