Golf – PGA Tour: Justin Thomas allunga il passo alle Hawaii

14/01/2017

Ha portato a 5 colpi il vantaggio su Woodland – Pesante ritardo di Spieth e Matsuyama

Justin Thomas (123 – 59-64, -17) ha continuato la sua corsa di testa nel Sony Open in Hawaii al Waialae CC (par 70) di Honolulu, nelle Isole Hawaii, e con un 64 (-6), aggiunto allo spettacolare 59 (-11) iniziale, ha portato a cinque i colpi di vantaggio su Gary Woodland (128, -12).

Sono saliti al terzo posto con 130 (-10) Zach Johnson, autore di un 61 (-9) miglior score di giornata, e l’inglese Justin Rose, che hanno la compagnia di Hudson Swafford. Pesante il distacco di Jordan Spieth, 13° con 132 (-8), e del giapponese Hideki Matsuyama, 24° con 133 (-7).

Justin Thomas, 24enne in grande ascesa che domenica scorsa ha vinto il SBS Tournament of Champions, terzo titolo in due anni di circuito, ha segnato un eagle, sette birdie e tre bogey.

Il montepremi è di sei milioni di dollari.

Il torneo è su Sky.

