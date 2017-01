Coppa del Mondo di slittino: di nuovo sul podio dopo 3 anni

14/01/2017

A Sigulda Ludwig Rieder e Patrick Rastner sono arrivati terzi nel doppio

Terzo podio per l’Italia dello slittino nella Coppa del Mondo 2016-2017.

A centrarlo sono stati Ludwig Rieder e Patrick Rastner che, nel doppio maschile di Coppa del mondo sulla pista di Sigulda, in Lettonia, si sono classificati al terzo posto nella gara vinta dai tedeschi Eggert/Benecken in 1'23"113 davanti ai padroni di casa Gudramovics/Kalnins.

I due altoatesini, grazie ad una grande prova che li ha visti competitivi ad alto livello in entrambe le manches, tornano così fra i migliori tre di una classifica di tappa a distanza di tre anni dal terzo posto di Winterberg.



Eggert/Benecken si confermano invece i dominatori della specialità con il sesto trionfo stagionale in otto gare che permette loro di salire a 755 punti contro i 603 di Wendl/Arlt (solamente decimi nell'occasione) e i 461 di Geueke/Gamm quando mancano solamente quattro prove alla conclusione della Coppa.

Al via erano presenti altri due equipaggi italiani: Oberstolz/Gruber hanno concluso al quinto posto dopo avere recuperato una posizione nella seconda manche, dodicesima piazza per Gruber/Kainzwaldner.



Ordine d'arrivo doppio maschile Sigulda (Let)

1. Eggert/Benecken (Ger) 1'23"113

2. Gudramovics/Kalnins (Let) 0"363

3. Rieder/Rastner (Ita) +0"695

4. Yuzhakov/Prokhorov (Rus) +0"799

5. Oberstolz/Gruber (Ita) +0"803

6. Mortensen/Terdiman (Usa) +0"935

7. Bogdanov/Medvedev (Rus) +0"989

8. Putins/Marcinkevics (Let) +1"162

9. Chmielewski/Kowalewski (Pol) +1"176

10. Wendl/Arlt (Ger) +1"235

…

12. Gruber/Kainzwaldner (Ita) + 1"620

