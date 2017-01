In una partita per nulla scontata, Trento batte Mori per 5-2

14/01/2017

Il «Lunch Match» amichevole ha visto il Trento superare un Mori in buona condizione

Photo Football Hazard Studio.



La gara doveva svolgersi a Bassano contro la compagine di LegaPro di patron Renzo Rosso. Ma l’impraticabilità del terreno di gioco veneto ha fatto sì che il Trento sostenesse comunque l’impegno programmato con il «mezzogiorno di ghiaccio» al Talamo contro il Mori Santo Stefano di Marco Martini.

Ne è uscito un test giocato su buoni ritmi coi gialloblù non ancora brillantissimi e un Mori che ha messo in mostra i nuovi innesti ed alcuni giovani interessanti.





Dopo una fase di studio con un paio di occasioni per entrambe le squadre, è il Mori a passare in vantaggio al 25’ con l’ex Marzocchella lesto a raccogliere un passaggio in verticale e a dribblare Demetz in uscita.

Il Trento risponde prontamente con la tripletta di Brusco in meno di dieci minuti con il classe ’97 bravo a farsi trovare pronto sia di testa che di piede.

Nel mezzo una punizione di Hasa che sbatte sotto la traversa e pare terminare oltre la linea di porta.







Nella ripresa il Trento lascia in campo solo due elementi degli undici iniziali e si rende pericoloso in avvio con alcune conclusioni cui risponde il solito Hasa con un pallonetto al 14’: palla respinta dalla traversa e tap-in di testa dello stesso attaccante moriano.

Tre giri di lancette ed è Gherardi a calciare verso la porta difesa dall’altro ex Fracalossi: Ferraglia si fa trovare pronto sulla traiettoria e porta gli aquilotti sul 4-2 prima che ancora Brusco metta il 4° sigillo personale sul definitivo 5-2 alla mezzora.







Il tabellino di Trento 5 – Mori 2

Reti: Marzocchella (M) 25’ p.t., Brusco (T) 29’, 31’ e 37’ p.t., Hasa (M) 14’ s.t., Ferraglia (T) 17’ s.t., Brusco (T) 30’ s.t.

Trento primo tempo (4-3-3): Demetz; Bianchi, Cascone, Casagrande, Di Fusco; Menegot, Lucena, Appiah; Brusco, Bentovoglio; Ferrarese. All. Manfioletti

Trento secondo tempo (4-3-3): Scali; Acka, Rizzon, Casagrande (21' s.t. Cascone), Backary; Boldini, Lucena (21' s.t. Brusco), Gattamelata; Ferraglia, Gherardi, Conci. All. Manfioletti

Mori (4-3-3): Fracalossi; Dal Fiume (26' s.t. Trevisan), Pozza (10' s.t. Andreozzi), Addeo, Benedetti (10' s.t. Hamza); Libera (36' s.t. Bertolini), Mutinelli, Simonini; Defranca, Marzocchella, Hasa. All. Martini.

