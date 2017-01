Premiati a Cavalese i centoventi anni in «Famiglia»

14/01/2017

Il Centro Alimentare di Carano ha ospitato la premiazione del concorso promosso dalla Famiglia Cooperativa di Cavalese

L’inizio anno ha segnato la conclusione delle iniziative del centoventesimo di fondazione della Famiglia Cooperativa di Cavalese.

Oggi pomeriggio la sala riunioni del Centro Alimentare di Carano ha ospitato l’atto finale del concorso a premi riservato ai consumatori soci dei quindici punti vendita.

Il via era stato dato l’8 marzo. Conclusione il 30 novembre.

«Siamo davvero soddisfatti perché la risposta alla nostra iniziativa è stata ottima – ha osservato il presidente Giorgio Parolari – e ha confermato il senso di appartenenza delle socie e dei soci.»



Famiglia Cooperativa di Cavalese è stata fondata nel 1896. Oggi conta quattromila soci.

«Il quattromillesimo socio – ha aggiunto Parolari – sarà premiato in occasione della nostra assemblea annuale.»

Ventisette le premiate e i premiati del concorso del centoventesimo di fondazione da una cooperativa che ha inteso sottolineare e valorizzare impegno, valori e persone che, da sempre, caratterizzano la sua azione nella quotidianità.

La fortunata estratta del primo premio assoluto (Crociera «Splendida») è Beatrice Rossi. I due notebook, invece, sono stati assegnati a Paolina Rizzoli e Theodor Abram.



Quindici i buoni acquisto da cento euro e cinquanta euro andati a: Giovanna Vanzetta, Claudio Vanzo, Emanuela Seber, Raffaella Degiampietro in Casal, Cristina Chistè, Veronica De Martin, Dario Caola, Alberto Betta, Cristina Predazzer, Cinzia Zorzi, Marco Casatta, Silvana Bricalli, Gianvito Betta, Maria Grazia Travaglini, Fulvia Vanzo.

Nove le bici elettriche messe in palio ed estratte a giugno, settembre e novembre. Saliranno (o sono già saliti) in sella: Luciana Vanzo, Marina Seber, Michele Orian, Donatella Davoli, Luigi Bozzetta, Husni Murati, Romana Longo, Graziella Soranzo, Maria Rosa Wegher.



«Sempre nel corso del 2016 è stata promossa l’iniziativa Il cuore Oltre per la Val di Fiemme – è stato aggiunto da Marino Sbetta, il direttore della Famiglia Cooperativa di Cavalese – Abbiamo voluto sottolineare il valore della solidarietà da sempre ispiratore della Cooperazione Trentina e, naturalmente, della nostra Famiglia Cooperativa.

«Sostanzialmente abbiamo dato vita a un rapporto di intercooperazione con il coinvolgimento dei produttori locali fornitori della Famiglia Cooperativa.

«I consumatori che acquistavano questi prodotti acquisivano Punti Cuore poi trasformati in valore.

«L’ammontare complessivo di questo valore (7.422 euro) sarà donato alla cooperativa sociale Oltre durante l’assemblea dei soci della cooperativa di consumo del marzo prossimo.»

