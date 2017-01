Idee Sposi entra nel vivo con un pienone di visitatori

14/01/2017

Si è conclusa nel quartiere espositivo di Trento Fiere la seconda giornata della manifestazione dedicata al matrimonio organizzata da Keeptop Fiere

Li si vede girare mano nella mano, spesso carichi di borse, borsette e sacchetti di ogni genere.

C’è chi è mosso dalla curiosità, chi ha già le idee chiare e punta dritto verso gli stand di maggior interesse: i futuri sposi, che abbiano fissato o meno la data del grande giorno, percorrono incessantemente il padiglione di Trento Fiere pronti a carpire tutti i segreti per pianificare il giorno del «sì» e fare in modo che sia indimenticabile.

Dettaglio a cui poche coppie di sposi di questi tempi rinunciano e anche uno dei momenti del ricevimento più attesi dagli invitati, è la confettata, angolo clou, ormai, delle feste di matrimonio.



Soddisfa l’occhio e la golosità di adulti e bambini, e non mancherà di allietare anche le nozze di questo 2017: se un tempo, infatti, fare scorta di confetti significava portarsi a casa quelli classici alla mandorla, tutt’al più ripieni di cioccolato, oggi di gusti ce ne sono a bizzeffe.

Dall’amarena al caffè, da wafer al tiramisù, cocco, banana, pera, frutti di bosco e chi più ne ha più ne metta.

Sapori da scoprire fra gli stand di Trento Fiere, non prima, magari, di aver gettato lo sguardo alle creazioni dei numerosi fotografi presenti a Idee Sposi: oggi si assiste al ritorno alla fotografia, allo scatto bello da toccare e sfogliare, magari in compagnia, anche con le foto sfuse raccolte in una scatola, come si usava un tempo.







Il ventaglio delle possibilità è amplissimo, sia per gli affezionati dell’iper tecnologia che per i fautori del ritorno alla tradizione, dalla polaroid alla pellicola. L’importante, dicono i professionisti presenti in fiera, è emozionare ed emozionarsi.

Tante idee ben confuse anche per quanto riguarda il viaggio di nozze? Niente paura. Alla kermesse organizzata da Trento Fiere ci sono anche le agenzie di viaggi pronte a dare a ciascuno il consiglio giusto: ci sono proposte per tutte le tasche assicurano.

Perché se Stati Uniti, Caraibi e l’Oriente rimangono le mete più gettonate per la luna di miele, non bisogna dimenticare che viviamo in Italia, uno dei Paesi più belli al mondo e che possiede un patrimonio artistico, culturale e monumentale fra più importanti.



A Idee Sposi, tuttavia, non mancano atelier e sartorie con abiti da sposa, sposo e cerimonia, gioiellerie, parrucchieri ed estetiste, ristoranti, hotel, società di catering, agenzie specializzate nell’intrattenimento e nel noleggio di vetture, ditte per confezionare partecipazioni e bomboniere, anche solidali.

C’è tempo fino alle 19 oggi per scoprire tutte le loro proposte.

Domani Idee Sposi si potrà visitare dalle 10 alle 19.

