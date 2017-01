Short Track, Fontana&Valcepina: a Torino è show azzurro

14/01/2017

Agli Europei di short track di Torino primo e terzo posto di Arianna Fontana e Lucia Peretti nei 1.500 e l'eccellente seconda piazza di Martina Valcepina nei 500

Photo Credit: Francesco A. Armillotta.



Al Palavela è ancora grande Italia. Dopo l'ottimo esordio di ieri, la nazionale azzurra chiude un'altra giornata straordinaria agli Europei di short track di Torino con il primo e terzo posto di Arianna Fontana e Lucia Peretti nei 1.500 e l'eccellente seconda piazza di Martina Valcepina nei 500.

Splendide anche le performance delle staffette, entrambe qualificate per le finali A in programma domani, quando si assegneranno anche i titoli overall.



La gioia tricolore sta tutta nel sorriso contagioso di Arianna Fontana, apparsa oggi in forma straordinaria e capace di chiudere una giornata quasi perfetta se non fosse stato per quella sfortunata caduta nelle battute finali dell'ultima prova dei 500.

La campionessa valtellinese delle Fiamme Gialle Predazzo è partita subito fortissimo, e dopo aver vinto le proprie batterie sia nei quarti che in semifinale dei 1.500, ha chiuso al primo posto anche la finale A nella gara che ha visto pure lo splendido terzo posto di Lucia Peretti (C.S. Esercito Courmayeur).

«Sono molto felice per i 1.500, la vittoria ci voleva, mentre mi dispiace ovviamente per i 500 perché ho perso il filo proprio mentre ero a un passo da un altro successo, – ha detto nel post gara Arianna Fontana. – Poi con le mie compagne abbiamo dato battaglia anche nella staffetta e abbiamo fatto bene: domani ci giochiamo il tutto per tutto.

«Voglio infine ringraziare tutto il pubblico che ci ha fatto sentire il suo sostegno e ci ha dato una grossa spinta per raggiungere questi risultati.»







Eliminata in semifinale nei 1.500, la terza stella azzurra, Martina Valcepina, si è rifatta con gli interessi poco dopo nella finale A dei 500, dove ha centrato un favoloso secondo posto.

Un risultato formidabile per la classe '92 delle Fiamme Gialle Predazzo, tornata da poco alle competizioni dopo il lungo stop per la maternità.

Unico rammarico di giornata proprio nell'ultimo atto dei 500, dove Arianna Fontana è caduta nelle battute finali della prova dopo un eccezionale sorpasso che l'aveva portata al comando.

Da registrare, sulla medesima distanza, il buon 2° posto in finale B per Lucia Peretti.

Azzurre straordinarie infine anche nella staffetta, con Fontana, Maffei (Fiamme Azzurre Roma), Valcepina e Peretti capaci di conquistarsi un posto nella finale A di domani.

Vittoriose in semifinale dopo la penalità comminata alla Russia - sul ghiaccio l'Italia era terminata al secondo posto con il tempo di 4'12"838 -, le azzurre se la vedranno nell'ultimo atto contro Olanda, Ungheria e Repubblica Ceca.



Al maschile le belle notizie arrivano dalla staffetta, che ritrova lo smalto perduto e centra un secondo posto in semifinale (6'53"381) dietro la Russia che vale l'accesso alla finale A di domani quando affronterà Ungheria, Olanda e proprio la Russia. Per Nicola Rodigari (C.S. Carabinieri), Yuri Confortola (C.S. Carabinieri), Tommaso Dotti ed Andrea Cassinelli (V.G. Torino) ecco dunque un exploit di spessore dopo le difficoltà della prima parte di stagione.

Nell'individuale per gli uomini il miglior risultato è quello ottenuto da Dotti, terzo nella finale B dei 1.500. Niente da fare invece per Andrea Cassinelli, uscito di scena nelle semifinali dei 1.500 e nei quarti dei 500.

Questo il commento a fine giornata del commissario tecnico della nazionale italiana, Kenan Gouadec.

«Abbiamo avuto una giornata quasi perfetta, con l'unico rammarico di Arianna Fontana a un passo dalle doppia vittoria.

«Siamo comunque andati molto vicini a alla perfezione e credo non si potesse sperare di meglio in queste due giornate per l'Italia.

«Molto bene le staffette, e sono pure soddisfatto di come hanno corso gli uomini: abbiamo dimostrato che l'Italia c'è ed è forte, al maschile come al femminile.»



Domani in programma dunque quarti, semifinali e finali dei 1.000, le superfinali dei 3.000 e le finali delle staffette (3.000 donne, 5.000 uomini).

Qui il programma completo delle gare. Ingresso gratuito al Palavela e prevista la diretta televisiva dalle 14.30 alle 15.15, e poi dalle 16.30, sempre su Raisport 1.

