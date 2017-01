GOLF – Ottima prova di E. Molinari nel South African Open: 7°

15/01/2017

Titolo all’inglese Graeme Storm – Al PGA Tour Justin Thomas Inizierà il giro finale dell'Open in Hawaii con sette colpi di vantaggio su Zach Johnson

Ottima prova di Edoardo Molinari, settimo con 275 colpi (71-70-63-71, -13), nel BMW South African Open svoltosi al Glendower GC (par 72) di City of Ekurhuleni in Sudafrica.

Ha vinto a sorpresa l’inglese Graeme Storm (270 – 69-63-67-71, -18) che ha superato con un par alla terza buca di spareggio il nordirlandese Rory McIlroy (270 – 67-68-67-68), numero due mondiale.

È il secondo titolo per il 38enne di Hartlepool - arrivato dopo il primo nel 2007 (Open de France) - che gli ha fruttato un assegno di 164.409 euro su un montepremi di 1.035.000 euro.

In corsa per il successo fino all’ultima buca l’altro inglese Jordan L. Smith, terzo con 271 (-17), quindi tre sudafricani, Dean Burmester, quarto con 273 (-15), Trevor Fisher jr e Thomas Aiken, quinti con 274 (-14).

È stata la seconda consecutiva convincente prestazione di Edoardo Molinari, dopo la 14ª piazza nell’Hong Kong Open prima della sosta.

Ha cambiato passo con un 63 (-9), record del tracciato eguagliato nel terzo giro, salendo dal 38° al quinto posto, e poi si è mantenuto in alta classifica con un 71 (-1) frutto di tre birdie e di due bogey.



Justin Thomas a tempo di record

Justin Thomas ha proseguito la sua corsa di testa a tempo di record nel Sony Open in Hawaii al Waialae CC (par 70) di Honolulu, nelle isole Hawaii.

Dopo aver battuto con 123 (-17) colpi il primato del PGA Tour su 36 buche, con un parziale di 65 (-5) e il totale di 188 (59-64-65, -22) ha eguagliato quello sui tre giri e affronterà il quarto con sette colpi di margine su Zach Johnson (195, -15), difficili da recuperare.

Al terzo posto Gary Woodland, Hudson Swafford e l’inglese Justin Rose con 196 (-14), al nono Jordan Spieth con 198 (-12) e al 16° il giapponese Hideki Matsuyama con 200 (-10). Il montepremi è di sei milioni di dollari.

Il torneo è su Sky.

