«Vertigine (Laura)», martedì 17 gennaio al Melotti a Rovereto

15/01/2017

Vertigine (Laura), di Otto Preminger con Gene Tierney, Vincent Price, Dana Andrews, Judith Anderson, 88’, USA 1944

A Cinemart, organizzato dal Centro Servizi Culturali S.Chiara di Trento e dal Nuovo Cineforum di Rovereto, ritornano i classici con Vertigine (Laura), il capolavoro di Otto Preminger: passione, perversione e desiderio si condensano in questo film, uno dei più grandi esempi di noir in cui sogno e realtà si confondono diventando tutt’uno.

Sullo schermo dell’Auditorium Melotti di Rovereto martedì 17 gennaio alle ore 21.00.



Sinossi

Qualcuno ha ucciso la bellissima Laura Hunt, sparandole al viso.

Il tenente Mark McPherson inizia le indagini facendo visita a Waldo Lydecker, raffinato scrittore, artefice del successo di Laura come pubblicitaria.

Mark non tarda a scoprire la rivalità tra l’attempato Waldo e il giovane fidanzato della vittima.

Grazie ai dettagliati racconti di Waldo e a un ritratto appeso in casa di Laura, il rude poliziotto resta affascinato dalla donna su cui indaga.

Film essenziale del genere noir, come rappresentazione di un’ossessione e di un’illusione Vertigine può esser paragonato al solo La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock.

