Delta Informatica Trentino più forte delle assenze: 3-1

15/01/2017

Michieletto e Rebora stendono Mondovì – Mercoledì i quarti di Coppa Italia con Settimo Torinese

Vietato chiamarla Delta Informatica 2. Mancano Aricò e Kijakova? Nessun problema, a confezionare il successo ci pensano le loro sostitute, Francesca Michieletto e Ilaria Antonucci, artefici di prestazioni davvero positive e determinanti per consentire alle gialloblù di archiviare la pratica Lpm Mondovì senza lasciare per strada punti.

Successo in quattro set per Trento che, ad onor del vero, avrebbe probabilmente potuto chiudere l'incontro in anticipo, avendo sprecato anche un match point nel concitato finale del terzo parziale.

Sugli scudi Michieletto, votata mvp del match grazie ai suoi 18 punti con il 39% a rete e 2 muri e Sofia Rebora, imprendibile al centro della rete con 16 palloni stampati a terra, frutto di un entusiasmante 67% in attacco, 4 muri e 2 ace. Ma una menzione particolare la merita anche Carolina Zardo, una sicurezza in seconda linea, attentissima in ricezione (76% di positività) e preziosa in difesa.

Troppo Bici dipendente Mondovì che ha fatto attaccare 66 palloni al suo opposto (26 punti con il 29% di positività), poco assistita però dalle compagne, con l'attesa e fresca ex Maria Nomikou, lanciata subito nel sestetto titolare contro quelle che fino a mercoledì erano le sue compagne di squadra, ferma al 16% in attacco.

Iosi, orfano di Aricò e Kijakova, in panchina per onor di firma, lancia Antonucci nel ruolo di opposto in diagonale a Moncada e completa la batteria di schiacciatrici inserendo Michieletto in diagonale a Coppi.

Mondovì, priva del suo tecnico Luca Secchi, si affida fin dal primo scambio alla neo arrivata Nomikou, schierata in posto-4 assieme a Camperi.





Il match

Si comincia con Trento che spinge dalla linea dei nove metri cercando soprattutto l'ex Nomikou, in affanno in ricezione: la greca viene murata da Moncada per il primo break di Trento (3-1) che incrementa immediatamente il gap grazie a Michieletto.

La giovane mancina prima va a segno in attacco, poi si scatena al servizio trovando due ace consecutivi (7-2).

L'unico sussulto piemontese del primo set arriva con il turno in battuta di Bici: l'opposto albanese trova un filotto, baciato dal nastro, che crea qualche grattacapo a Trento.

La rimonta ospite si concretizza con gli attacchi di Camperi (10-10) con Mondovì che mette addirittura la freccia approfittando dell'errore in regia di Moncada (10-12).

Con pazienza la Delta Informatica riordina le idee nella propria metà campo e con il turno al servizio di Coppi torna a comandare nel punteggio: la laterale ex Filottrano infila due ace (13-12) dando il là al prepotente allungo trentino.

Due errori consecutivi di Bici e un'ottima Antonucci lanciano la Delta sul 16-12, Mondovì prova a reagire (19-17) ma Antonucci è una garanzia: portano la sua firma i punti numero 21, 22, 23 e 24, set in cassaforte e chiuso dall'attacco al centro di capitan Fondriest (25-22).



Mondovì fatica ed entrare in partita, arrivano immediatamente due errori di Nomikou e le cuneesi sono costrette a rincorrere anche in avvio di secondo set (5-3).

Coppi e Rebora incrementano il divario (7-3), Trento arriva fino al 13-8, prima di subire il ritorno di Mondovì firmato Bici e Nomikou (14-13).

Ma è solo un fuoco di paglia, Fondriest scaccia i fantasmi con il quindicesimo punto e la Delta Informatica inserisce il turbo, ipotecando il parziale già con il turno in battuta di Moncada: la regista trentina va a battere sul 17-14 e vi rimane fino al 22-14, collezionando tre ace e mandando in confusione la seconda linea ospite.

Trento amministra in tranquillità il vantaggio, chiudendo il set con l'attacco di un'ispirata Michieletto.





Trento sembra poter chiudere velocemente la contesa ma dopo una partenza lanciatissima (9-4 firmato Rebora) la terza frazione si fa decisamente più equilibrata.

Mondovì si aggrappa agli attacchi di Bici e a qualche errore di troppo in attacco delle gialloblù per rosicchiare punti su punti, fino a trovare la parità sul 15-15 (muro di Bici).

Si procede a braccetto fino alle battute conclusive, la Delta Informatica, trascinata da Michieletto, spreca un match point sul 24-23 (fast di Borgogno giudicata out prima della correzione del secondo arbitro che ha ravvisato un tocco trentino a muro) e si inchina ai vantaggi all'attacco da posto-4 di Nomikou (24-26).



Ferita nell'orgoglio la Delta Informatica torna in campo con il dente avvelenato e la quarta frazione diventa ben presto una sorta di formalità.

Fondriest firma il 5-0, Mondovì si gioca la carta Carraro in regia ma i due errori di Bici incrementano il gap (8-1).

Al centro della rete l'assoluta protagonista del match è Sofia Rebora, un'autentica garanzia per Moncada: porta la sua firma anche il muro del 21-12 su Bruno, un punto che di fatto chiude con largo anticipo l'incontro.

La Lpm, nonostante qualche sussulto di Bici, non ha più tempo per recuperare: Antonucci a muro firma il 24° punto lasciando a Michieletto l'onere e l'onore di regalare i tre punti a Trento (25-15).







Il commento a caldo

«Mi preme sottolineare il carattere dimostrato oggi dalla squadra, – spiega a fine gara Ivan Iosi, tecnico della Delta Informatica Trentino. – È stata una settimana molto complicata, la partenza di Nomikou, l'assenza di Aricò, i problemi di Kijakova ma non solo visto che il nostro staff, che ringrazio, ha dovuto svolgere un lavoro immenso per consentirmi di recuperare altre atlete che non erano al meglio della condizione.

«Sono felicissimo per la prestazione di Michieletto ma non solo: Zardo ha giocato una gara incredibile sia in ricezione che in difesa e Rebora al centro della rete ha rasentato la perfezione.

«Credo sia stata una prova di forza importante, vincere oggi non era affatto facile e scontato.»



Mercoledì sera la Delta Informatica Trentino tornerà in campo per ospitare al Sanbàpolis alle 20.30 la Lilliput Settimo Torinese nel match d'andata dei quarti di finale di Coppa Italia di A2 femminile.







Il tabellino

Delta Informatica Trentino - Lpm Bam Mondovì 3-1

Parziali: 25-22, 25-15, 24-26, 25-15



Delta Informatica Trentino: Moncada 5, Antonucci 11, Michieletto 18, Coppi 12, Rebora 16, Fondriest 11, Zardo (L); Bogatec ne, Bortoli ne, Kijakova ne, Aricò ne. All. Ivan Iosi

Lpm Bam Mondovì: Bici 26, Nomikou 8, Borgogno 7, Bruno 3, Stomeo 0, Camperi 15, Poma (L); Carraro 0, Martina ne, Dhimitriadhi 0, Bonelli ne, Cane ne. All. Daniele Pretto (Secchi assente)

Arbitri: Noce e Moratti

Durata set: 26', 28', 33', 24' (totale: 1h51')

Note: Delta Informatica (attacco 56, muro 9, battuta 8, errori azione 7, errori battuta 9), Mondovì (attacco 42, muro 11, battuta 6, errori azione 13, errori battuta 8). Spettatori 350 circa. Mvp: Francesca Michieletto.

