Finite le festività, il consuntivo dei Carabinieri della Valsugana

15/01/2017

Nell’ambito della compagnia Carabinieri di Borgo Valsugana, terminati tutti gli accertamenti sanitari, nelle ultime tre settimane sono state ben sette le sospensioni di patente, cui si aggiunge una revoca, per violazioni alle norme del codice della strada concernenti la guida in stato di alterazione psicofisica, in altre parole alcol.

Le sospensioni sono state una per 3 mesi, quattro per 6 mesi, una per 12 mesi e una per 18 mesi.

A queste si aggiungono altri cinque violazioni dell’articolo 186 degli ultimi 5 giorni, tutti con alcolemie superiori a 1.50 g/l e una sopra i 2 g/l.



Guidare dopo aver bevuto è un crimine non solo per legge speciale – ricordano i Carabinieri, – ma anche morale: ecco perché sono stati intensificati i posti di controllo rinforzati (due o più equipaggi assieme) soprattutto nelle fasce orarie serali/notturne e su tutte le arterie di comunicazione, in ambedue i sensi di marcia.

Per il più dei casi, i militari auspicano soprattutto che i gestori dei locali in cui si somministrano alcolici implementino il servizio «shuttle», la cui importazione culturale dall’Austria negli ultimi anni ha salvato molte vite (e moltissime patenti) soprattutto tra i più giovani.

