Idee Sposi, archiviata a Trento Fiere la XIV edizione

15/01/2017

Keeptop Fiere guarda avanti, forte dell’entusiasmo e dell’energia di aziende e professionisti, ma soprattutto dei visitatori

>

Cala il sipario sulla manifestazione dedicata al matrimonio: stand affollati e visitatori incuriositi, in cerca di spunti e suggerimenti oppure dell’occasione perfetta per il grande giorno.

Giovani coppie, madri e figlie, amiche del cuore, mamme e papà: è stata una domenica da incorniciare per Idee Sposi e Trento Fiere, che ospita la kermesse dedicata al pianeta wedding da ben quattordici anni.

Chiude i battenti la manifestazione organizzata da Keeptop Fiere e si conferma appuntamento imperdibile dell’inverno trentino per tutti coloro che si apprestano a dire «sì».







Anche nell’ultimo giorno di fiera sono stati tanti i visitatori che hanno potuto apprezzare, fra le tantissime proposte, anche quelle relative alle bomboniere solidali, valore aggiunto dell’esposizione: cooperative sociali e associazioni studiano le modalità di lavorazione più adatte per regalare un’emozione esclusiva, confezionata da mani speciali, che si può scegliere di acquistare anche per aiutare chi ne ha più bisogno.

Ma Idee Sposi significa matrimonio dalla A alla Z: abiti da sposa, sposo e cerimonia, gioielli, ristoranti, hotel, società di catering, agenzie specializzate nell’intrattenimento e nel noleggio di vetture, ditte per confezionare partecipazioni, fotografi, agenzie di viaggio.

Ma anche parrucchieri ed estetisti: fra modernità e tradizione, i guru dello stile dettano le tendenze. Acconciature e make up all’insegna della naturalezza: pieghe morbide, semi-raccolti, trucco leggero per non stravolgere il viso, ma esaltarne i punti forti.







«Organizzare e concludere al meglio Idee Sposi è ogni anno una grande soddisfazione – commenta Milo Marsili, presidente di Keeptop Fiere, che anche per questa edizione ha portato la kermesse negli spazi di Trento Fiere – rimane una manifestazione attesa e ricercata, in grado di soddisfare un bisogno importante come la progettazione del matrimonio.»







Il buon riscontro di pubblico e la soddisfazione diffusa fra espositori e visitatori fa guardare al futuro con determinazione.

«È sempre un piacere essere ospitati nella meravigliosa struttura di Trento Fiere, ma sono fiducioso che anche lo spazio indicato dal Comune e che dovrà ospitare le edizioni di Idee Sposi in futuro sarà all’altezza – conclude Marsili – noi, insieme alle aziende e ai professionisti che da anni trovano in questo evento un punto di riferimento, faremo del nostro meglio in qualsiasi luogo della città, l’importante è che l’energia e l’operosità delle imprese locali possano trovare risposte concrete e tempestive.»



















© Riproduzione riservata