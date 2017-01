Premio nobel per l’economia Oliver Hart e a Bengt Holmström

16/01/2017

Mercoledì 18 il quinto appuntamento del ciclo «Incontri per comprendere i Nobel»promossi dall'Università di Trento: video collegamento con il professor Hart

Mercoledì 18 gennaio alle 18 - Dipartimento di Lettere e Filosofia (Aula 001).

Relatrice: prof.ssa Eleonora Broccardo, Dipartimento di Economia e Management, Università degli Studi di Trento.

Il ciclo

Il premio Nobel, la prestigiosa onorificenza di valore mondiale, è consegnata annualmente a coloro che «apportano considerevoli benefici all'umanità», per le loro ricerche, scoperte ed invenzioni, per l'opera letteraria, per l'impegno in favore della pace mondiale.

Dalla sua prima assegnazione nel 1901 ad oggi il premio Nobel ha dato particolare evidenza alla ricerca scientifica e alla sua capacità di aprire nuove strade per l’innovazione e l’evoluzione dell’umanità.

In questo ciclo di sei incontri l’Università di Trento si propone di offrire ai propri studenti e alla collettività un’occasione di approfondimento per comprendere il significato delle assegnazione dei Nobel 2016 e della loro portata dalla voce di chi quotidianamente, nella propria attività di ricerca e di insegnamento si rapporta con i temi dei premiati.

Un modo per vivere eventi di portata mondiale e per comprenderli un po’ di più. Un modo per essere più consapevoli delle porte che si aprono verso il futuro.

