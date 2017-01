Motus porta un coinvolgente assolo di Silvia Calderoni

16/01/2017

Mercoledì 18 gennaio al Teatro Melotti di Rovereto una nuova produzione per la rassegna «Altre Tendenze»

La rassegna «Altre Tendenze», che su iniziativa del Centro Servizi Culturali S. Chiara si affianca alla Stagione di prosa organizzata allo Zandonai dal Comune di Rovereto, porterà mercoledì 18 gennaio 2017 all'Auditorium Melotti «MDLSX», una produzione Motus che vede Silvia Calderoni impegnata in un assolo teatrale in forma di Dj/Vj Set.

MDLSX, titolo che potrebbe forse essere sviluppato in Middle Sex, è un inno solitario alla libertà di divenire, al «gender b(l)ending», all’essere altro dai confini del corpo, dal colore della pelle, dalla nazionalità imposta, dalla territorialità forzata, dall’appartenenza a una Patria.

Di «appartenenza aperta alle Molteplicità» scriveva la filosofa Rosi Braidotti in On Becoming Europeans, avanzando la proposta di una identità post-nazionalista.

Ed è verso la fuoriuscita dalle categorie – tutte, anche artistiche – che MDLSX tende, in uno scandaloso viaggio teatrale di Silvia Calderoni che – dopo 10 anni con Motus – si avventura in questo esperimento nel quale collidono brandelli autobiografici ed evocazioni letterarie e sulla confusione tra fiction e realtà.



MDLSX oscilla da «Gender Trouble» (1990) a «Undoing Gender» (2004) della filosofa statunitense Judith Butler che - unitamente a «A cyborg Manifesto» di Donna Haraway, a «Manifesto Contra-sexual» di Paul Beatriz Preciado e altri «cut-up» dal caleidoscopico universo dei «Manifesti Queer» - tesse il background di questa performance.

«Il cambiamento necessario è talmente profondo – scrive Preciado nel suo Manifesto Animalista – che si dice sia impossibile, talmente profondo che si dice sia inimmaginabile. Ma l’impossibile arriverà e l’inimmaginabile è inevitabile.»

La regia dello spettacolo è di Enrico Casagrande e di Daniela Nicolò che, assieme a Silvia Calderoni ne la curato la drammaturgia.

Alessio Spirli ha realizzato gli inserti video e il disegno delle luci.



«Spettacolo che è insieme teatro, performance e djset – scrive Sarah Curati su PaperStreet.it – MDLSX apre un discorso che trascende la sfera sessuale per aprire a territori più ampi: cosa vuol dire essere bianchi, o neri?

«Appartenere a una realtà storicamente determinata?

«Cosa vuol dire essere emarginato in una società che ti considera come un Mostro perché non sa classificarti?

«Le definizioni si rivelano insomma strette, soffocanti, perché siamo tutti costruiti da differenti metà.»



Grazie alla programmazione del Centro Servizi Culturali S. Chiara, arriva dunque anche a Rovereto questa compagnia fondata nel 1991 da Enrico Casagrande e Daniela Nicolò e per la quale non ci sono confini, nessuna frontiera tra Paesi, momenti storici o discipline; nessuna separazione tra arte e impegno civile. Liberi pensatori, portano i loro spettacoli nel mondo, da New York a Montréal, da

Santiago del Cile a Buenos Aires, e in tutta Europa, lavorando per mescolanze di formati espressivi, animati dalla necessità di confrontarsi con temi, conflitti, ferite dell’attualità.

«Il nostro nome – spiegano – evoca di per sé un’immagine in movimento, dai contorni sfocati e confusi con i paesaggi, profilo tormentato da irriducibili sommosse interne. Incarna un’attitudine strabica al guardare esperienze-saperi-opere del passato per arricchire l’arsenale strategico di reinvenzione del presente, nello scompiglio di forme e linguaggi.»



MOTUS ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui tre premi UBU e diversi premi speciali per il loro lavoro su Beckett, Pasolini, Genet, Fassbinder

e testi classici come Antigone o La Tempesta di Shakespeare, quest'ultimo presentato lo scorso anno anche al Teatro Sociale di Trento.

Silvia Calderoni, attrice di Motus dal 2005, ha vinto numerosi premi, tra cui il premio Ubu come migliore attrice Italiana nel 2009.

Mercoledì 18 gennaio all'Auditorium Fausto Melotti di Rovereto il sipario si alzerà su «MDLSX» alle ore 21.00.

